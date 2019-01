Acquistare casa a un euro in uno dei borghi più belli d'Italia. Possiamo farlo davvero a Sambuca di Sicilia, paesino dell'entroterra agrigentino immerso nel verde. Un recente servizio della CNN ha fatto scatenare la corsa all'acquisto con migliaia di chiamate per accaparrarsi una delle casette al costo di un caffè.

La cittadina, che per la sua bellezza, nel 2016 è stata proclamata Borgo dei borghi, soffre di un problema molto comune ai piccoli centri rurali: lo spopolamento. Non solo in Sicilia ma in tutta Italia, negli ultimi anni c'è stata una vera e propria fuga da questi luoghi di origine perché i giovani spesso sono stati spinti a spostarsi nelle grandi città in cerca di lavoro.

Da qui l'idea di mettere a disposizione a una cifra simbolica le case abbandonate, con l'obiettivo di farle ristrutturare e far rinascere una comunità che rischia di scomparire.

Non è la prima città italiana ad attirare gli stranieri con offerte allettanti, ma, secondo i funzionari locali, Sambuca sta cercando di ridurre il più possibile le trafile burocratiche per assicurarsi che gli interessati possano concretizzare l'acquisto in tempi brevi e senza difficoltà e lungaggini. Finora sono state oltre 40mila le richieste arrivate da tutto il mondo.

Già da alcuni anni il paese sta vivendo una sorta di rinascita grazie all'acquisto e alla ristrutturazione di immobili tra i vicoli del centro storico da parte di cittadini stranieri, soprattutto svizzeri, tedeschi, francesi, inglesi e lituani. Lista che adesso potrebbe superare l'oceano e in confini europei.

"Al contrario di altre città che l'hanno semplicemente fatto per pubblicizzarsi questo municipio possiede tutte le case da 1 € in vendita", ha detto Giuseppe Cacioppo, vice sindaco di Sambuca e assessore al turismo.

I requisiti

Chi formalizzerà l'acquisto avrà però l'obbligo entro 3 anni di effettuare dei lavori di ristrutturazione pari ad almeno 15.000 euro. L'acquisto della casa infatti servirà a riqualificare questo borgo, purtroppo sempre meno popolato nonostante la sua bellezza. Inoltre, dovrà versare un deposito cauzionale di 5mila euro che verrà restituito una volta completati i lavori di ristrutturazione.

Per la lista e la planimetria di tutte le case in vendita a 1 euro clicca qui

Qui le FAQ

Come presentare la propria manifestazione di interesse

Vista l'ingente quantità di proposte inviate al Comune, le autorità cittadine hanno reso noto che tutte le richieste arrivate via mail serviranno a formare un database:

"A breve sarà redatto il bando aggiornato per il 2019, anche in lingua inglese, con l’integrazione di altri immobili e pubblicato nel sito web www.comune.sambucadisicilia.ag.it. La data di scadenza del bando sarà, con largo anticipo, comunicata a tutti i richiedenti che hanno manifestato interesse all’acquisto. Nell’attesa che venga comunicata tale data si suggerisce prendere visione degli immobili di persona recandosi ogni martedì o venerdì alle ore 10:00 a.m. presso la sede del Comune di Sambuca di Sicilia ed essere accompagnati sul posto" ha detto ieri il sindaco Leonardo Ciaccio.

Se il vostro sogno è quello di vivere in uno dei borghi più belli d'Italia e potete investire 15mila euro fatevi sotto!

Francesca Mancuso