In Sardegna comincia a essere un serio problema l’abitudine dei turisti di portarsi via della sabbia come ricordo. Interviene anche l’ambasciata tedesca

“ Lasciate la sabbia per favore, dove deve stare ”. Contro la raccolta selvaggia della sabbia dai nostri litoranei interviene anche l’ambasciata di Berlino che proprio ai tedeschi lancia un monito: non prendete sabbia, pietre e conchiglie come souvenir della Sardegna.

La pena potrebbe essere di svariate centinaia di euro ma, quel che è peggio, si mettono in linea una serie di problemi ambientali non di poco conto.

Così, dopo le prime multe per i visitatori sorpresi a portar via sabbia da alcune spiagge sarde, anche l’ambasciata di Berlino via Facebook avverte i turisti tedeschi: “ Non rubate la sabbia dalla Sardegna, si tratta di un grave danno ambientale e quindi vietato per legge ”.

Una questione importantissima, se si pensa che solo nell’estate dell’anno scorso e soltanto ad Alghero è stata sequestrata sabbia per due quintali.

Sono ormai alcuni mesi che il corpo forestale della Sardegna ha intensificato i controlli sulle spiagge, mentre diversi Comuni hanno emanato decreti con sanzioni abbastanza salate. Vietato stendere i teli direttamente sulla sabbia per non portare via i granelli, per esempio, come disposto a Stintino sulla spiaggia de La Pelosa.

Multe salate anche a coloro che portano i Suv e le altre vetture direttamente sugli arenili in special modo quelli con le dune. La Forestale ha attivato il numero pubblico 1515 per segnalare i furti di sabbia.

Germana Carillo