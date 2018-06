Entroterra sardo, anni luce lontani dal turismo di massa, tra meraviglie paesaggistiche e piscine naturali. Eccola Sa Buddidorgia, nella Sardegna del sud orientale, poco distanti dalle spiagge di Villasimius e di Costa Rei, nel comune di Villaputzu, in provincia di Cagliari. Lasciatevi trasportare qui dall’incanto della natura così com’è, fatta di acqua e folti boschi.

Sa Buddidorgia è il luogo magico di spettacoli naturali, tutti formati grazie alle cascate del Rio Sa Buddidorgia. Se vi trovate in vacanza in questa splendida parte di Sardegna, vale la pena camminare tra queste fresche radure immense, dove l’unico rumore è quello dell’acqua che scroscia indisturbata.

A piedi, scarpe comode e zaino in spalla, ma anche a cavallo oppure, se vi piace l’avventura, montate su una mountain bike ed esplorate a pieni polmoni.

Scoprirete che questi luoghi, ancora decisamente poco battuti dai turisti della domenica, lasciano senza fiato, con quei getti d’acqua che si tuffano come per magia nelle piscine naturali verde smeraldo, nascoste nella natura incontaminata e dalle rocce levigate attraverso i secoli, tra le montagne del Sarrabus.

Ma attenzione: questi corsi e torrenti si formano soltanto in alcuni periodi dell’anno in seguito ad abbondanti piogge e in più cascate del Rio Sa Buddidorgia si trovano all’interno di una zona militare e non è possibile visitarle. L’unico modo per ammirarle è avvicinarsi attraverso il sentiero del Fosso del Frate, lungo il torrente.

Sul percorso potrete raggiungere altri luoghi incantevoli, come la cascata del ramo destro e le vasche del tratto inferiore, che sono meta di itinerari escursionistici, oppure il cosiddetto "Fungo", conosciuto come il Fossu de su para, uno dei punti più caratteristici della gola di Buddidorgia.

Germana Carillo

