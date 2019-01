È un piccolo regno della costa sarda e si trova nel Golfo di Olbia, l’isola di Tavolara è caratteristica non solo per la sua spiaggia, ma anche per la flora e la fauna che ospita.

È lunga appena sei chilometri ma vanta un meraviglioso scenario che intreccia la montagna frastagliata al paesaggio marino. Può essere inserito a pieno titolo tra le spiagge più belle della Sardegna.

L’unica parte abitata dell’isola di Tavolara in Sardegna è lo stretto istmo, mentre il settore orientale che è zona militare inaccessibile. Nello Spalmatore di Terra si trovano spiagge, il porticciolo e qualche casa adornata da cespugli di ginepro, elicriso, rosmarino e lentisco.

Photo credit

Photo credit

Photo credit

Si racconta che nel secolo scorso, Carlo Alberto, re di Piemonte e Sardegna, sbarcato sull'isola ne fosse rimasto affascinato al punto da nominare il suo unico abitante, Paolo Bertolini, ''re della Tavolara''. Da allora, la famiglia Bertolini governa l’isola da sette generazioni.

Le acque sono di un blu intenso e scenario di un magnifico paesaggio marino. L'isola è raggiungibile via mare partendo da Porto San Paolo, nel periodo estivo ci si arriva anche con imbarcazioni private da Olbia e dal Golfo Aranci.

LEGGI anche:

Dominella Trunfio