Fino al 7 gennaio si vestono a festa i meravigliosi trulli di Alberobello

Luci e colori e una serie di messaggi natalizi in cristalli di neve, eccola Alberobello come non l’avete mai vista, nelle sue vesti natalizie, pronta ad accogliere grandi e piccini. Fino al 7 gennaio è di scena “Christmas Lights”, l'appuntamento di luci rientrate nel programma d’eventi “Trulli viventi”.

Per tutto il periodo di Natale, un bellissimo spettacolo di videomapping illuminerà le storiche abitazioni della cittadina in provincia di Bari. Lo spettacolo di luci trasformerà in versione natalizia l’area del rione Monti e del centro del borgo grazie a un crescendo di emozioni, tra stelle, colori accesi e mezzelune che si susseguono sulle pareti dei trulli. Le foto di La Repubblica, di NATALE CASSANO, lasciano senza parole.

Patrimonio mondiale dell’Unesco, i trulli sono le tipiche abitazioni in pietra calcarea del sud della Puglia, esempi straordinari di edilizia in pietra a secco a lastre, una tecnica risalente all’epoca preistorica tuttora utilizzata in questa regione, tra l’altro anch’essa inserita nella lista del patrimonio dell’Umanità.

Le iniziative di “Trulli viventi” sono in programma fino al 7 gennaio anche con mostre, presentazioni letterarie, concerti di pianoforte, esibizioni di pattinaggio sulla pista realizzata in centro e il maestoso presente vivente, visitabile dal 26 al 29 dicembre nel rione Aia piccola.

Germana Carillo



