Se vi piacciono le emozioni forti, casco e imbracatura e volate dritto tra i magnifici Monti Dauni.

Qui, infatti, tra il Tavoliere delle Puglie e il Gargano, i due progettisti foggiani Michele De Cotiis e Alfonso Sansone hanno lanciato un ambizioso progetto per trasformare in realtà il sogno di un’importante attrazione turistica, che sarebbe la più lunga del sud Italia. Ma per ora si cercano investitori.

Così, dopo anche il Lazio, con la provincia di Latina, la Lombardia, con Albaredo di San Marco, e il Trentino Alto Adige, con Vigo di Fassa, il volo dell’angelo pugliese emula e supera per dimensioni del percorso quello Castelmezzano, in Basilicata.



Fly Line è una struttura all’avanguardia che permette un volo nella natura unico nel suo genere. Quella di Panni promette di essere, con i suoi 1.468 metri, la più lunga del Sud Italia e consentirà di far “volare” le persone dal centro storico del paese, a una quota di partenza di 846 metri, fino a valle in località Serra, a 613 metri, con un dislivello di 232 metri.

Uno spettacolo tra i Monti Dauni, tra l’intero Tavoliere delle Puglie e il Gargano, con il golfo di Manfredonia che farà da sfondo, e una struttura in acciaio realizzata con una particolare lega che non emetterà alcun rumore.

Per ora, la Fly Line è stata approvata dal consiglio comunale e, dalle prossime settimane, sarà sottoposta a manifestazione d’interesse per attrarre finanziatori.

Ecco come sarà il Fly Line sui Monti Dauni:

Germana Carillo

La foto ritrae il Volo dell'Angelo a Castelmezzano, in Basilicata