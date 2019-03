Non solo Hanami: a Milano la spettacolare fioritura delle magnolie (FOTO)

Milano in fiore: nel capoluogo lombardo spettacolo di magnolie, anche davanti al Duomo. Uno scenario incredibile, che sta facendo innamorare residenti e turisti. Da non perdere.

Un altro splendido fiore originario dell’Asia, del Centro e del Nord America, è fiorito qui da noi, in una città associata spesso al cielo grigio e al tempo incerto. E che però in questi giorni splende di colori, insieme al ciliegio, nell'Hanami milanese che anche quest'anno dà spettacolo vicino la Bicocca, dove sono stati piantati quasi mille alberi.

Le magnolie sono invece piante con foglie alterne, ovali o ellittiche, con fiori generalmente a forma di coppa, di vari colori a seconda delle specie, tutti brillanti e bellissimi. Le specie più classiche, e coltivate anche in Italia hanno i caratteristici fiori di varie tonalità del rosa.

La natura non finisce mai di stupirci e, anche in mezzo ad asfalto, inquinamento, e alti edifici, il grigio soccombe di fronte agli splendidi fiori. E persino dei veri a propri ritrovi, segnalati come eventi sui social network, sono programmati per vivere insieme questa meraviglia.

Facebook, Twitter e Instagram sono stati letteralmente invasi da foto meravigliose, una più bella dell'altra. Eccone una selezione:

Foto: Twitter

Foto: Facebook

Il 20 marzo è primavera ma, quando fioriscono loro, è già arrivata.

Roberta De Carolis

Foto: Twitter