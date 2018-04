Rose antiche e inglesi che creano un’atmosfera fiabesca. I colori si fondono come una tavolozza al profumo di primavera. Succede a Castello Quistini, una dimora storica del 1500, dove tra arte e architettura sorge un orto botanico.

Castello Quistini si trova a a Rovato, a pochi chilometri da Brescia e da Bergamo, al suo interno da circa dieci anni esistono una serie di giardini con varietà di ortensie e peonie, frutti antichi e piccoli orti con collezioni di piante officinali, ma sicuramente la vera meraviglia per gli occhi è il labirinto composto da oltre 1500 rose.

Tre ampi cerchi concentrici composti esclusivamente da rose, con un gazebo al centro coperto con una splendida rosa rampicante ad unica fioritura (Banksiae Alba e Banksiae Alba Plena). I tre cerchi sono a loro volta divisi in quattro settori circolari che raccontano la storia delle rosa.

Non a caso, durante il tour viene proprio raccontata la storia di questo fiore, in attesa anche delle fioriture dei tulipani e delle varietà di alberi da frutto. Ma Castello Quistini ci sono anche altri angoli verdi come il giardino bioenergetico, dove l’idea di partenza è che le piante e la natura sono benefiche per le persone. Sappiamo, infatti, che moltissime specie vegetali hanno proprietà terapeutiche.

“Molte ricerche hanno anche ampliato la consapevolezza e l’interesse verso l’aiuto che le piante ci possono offrire in altra maniera, dimostrando come l’interazione benefica delle piante con l’uomo possa avvenire anche a livello psicologico, sensoriale o emozionale”, si legge sul sito.

Nei 10mila metri quadrati di giardino, ci sono anche sculture che affiorano dall'acqua del laghetto o tra i cespugli di rose realizzate con materiali di riciclo da Marco Mazza.

Dominella Trunfio

