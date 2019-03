Villa Adriana svela nuove meraviglie, apre per la prima volta lo spettacolare Serapeo

Villa Adriana a Tivoli svela nuove meraviglie. Apre per la prima volta al pubblico il Serapeo, la struttura che riproduce il tempio dedicato al dio egizio Serapide, che si trova nell’antica città egizia di Canopo e che finora era rimasto chiuso per motivi di sicurezza.

“Il complesso Canopo – Serapeo costituisce uno degli scenari più suggestivi e amati della Villa, palcoscenico e grande spazio per la rappresentazione del potere attraverso feste e banchetti spettacolari, arricchito da mirabolanti ed eccezionali, per l’epoca, giochi d’acqua. L’apertura di un nuovo percorso consente di entrare nei luoghi privilegiati e lussuosi frequentati da Adriano (117-138 d. C.) e di ammirare dall’alto la volta del Serapeo, nonché uno scorcio del tutto inusuale del Canopo”, si legge sul sito ufficiale di Villa Adriana.