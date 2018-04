Un tappeto di fiori, di profumi e di colori. L’Infiorata Itrana festeggia la sua 33esima edizione con un evento che si svolge sabato 2 e domenica 3 giugno 2018 nella cittadini di Itri, in provincia di Latina.

Ogni anno, la Pro Loco di Itri incornicia il pittoresco borgo su la Via Appia grazie a meravigliose composizione floreali en plein air. Dal Comune alla Provincia, fino alla Regione Lazio e ancora, La Comunità Montana dei Monti Aurunci, il Parco Regionale dei Monti Aurunci e ItriEventi tutti si mobilitano per la realizzazione dell’Infiorata Itrana.

Ventuno tappeti della dimensione 4 per 7 metri saranno realizzati nella centrale via della Repubblica, mentre altri quadri faranno da scenario ai quartieri storici de I Visinali (lungo Corso Appio Claudio lato Roma), Largo Staurenghi, Piazza Sant’Angelo e Piazzetta Luigina Sinapi.

Artisti nazionali e internazionali fianco a fianco a giovani esordienti, che anche in questa edizione si cimenteranno con l’inconsueta “tavolozza” composta di petali di fiori. Ma non solo, anche i bambini e le associazione del territorio potranno dare il loro contributo.

Si inizia il 2 giugno, presso Via della Repubblica, dove sarà possibile partecipare ai gruppi di lavoro per il taglio dei fiori che saranno poi utilizzati per le composizioni. Un momento molto sentito all’interno della comunità itrana e aperto anche a turisti e visitatori d’occasione. L’evento entrerà nel vivo domenica 3 giugno, quando, a partire dalle ore 6:30, ci sarà l’inizio della composizione dei caratteristici quadri floreali in tutto il paese. Nel corso della giornata ci saranno degustazioni di prodotti tipici, visite guidate nei principali monumenti e luoghi archeologici e la benedizione del tappeto floreale da parte dell’Arcivescovo di Gaeta.

Negli stessi giorni si svolgerà la 1° Edizione delle Orchidee in piazza, iniziativa pensata per far conoscere a tutti la più vasta famiglia botanica esistente in natura.

