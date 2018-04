L’infiorata di Genzano si tramanda da generazioni in generazioni e ogni anno, sono oltre 150mila i visitatori che arrivano da ogni parte per godersi i meravigliosi tappeti di fiori che trasformano la vie in opere d’arte.

Il titolo di questa 240esima edizione sarà "L’Infiorata di Genzano di Roma: 240 anni di storia, arte e tradizione". I Maestri Infioratori potranno ispirarsi ai grandi artisti del passato. La manifestazione si svolgerà dal 9 all'11 giugno e unisce l’aspetto religioso a quello storico e folcloristico. Inoltre, il 2 e il 3 avranno luogo anche le infiorate dei ragazzi.

Dal 2011, l’infiorata di Genzano di Roma è diventata "Patrimonio d’Italia per la tradizione" per essere "espressione della capacità di promuovere il turismo e l’immagine nazionale e di valorizzare la storia e la cultura del territorio con un’interpretazione adeguata ai tempi d’oggi", un riconoscimento dato direttamente dal Ministero del Turismo.

Foto

"Un' infiorata molto particolare a livello scenografico perché quest’anno, per rendere omaggio al Giubileo Straordinario della Misericordia voluto da Papa Francesco, s’infioreranno due strade: via Italo Belardi e via Bruno Buozzi, e si unirà quindi l’Infiorata dei Ragazzi alla Tradizionale Infiorata", si legge sul sito del Comune di Genzano.

Oltre 600mila fiori colorati per 3mila metri quadrati, 34 opere infiorate sul tema amore e pace.

"L’Infiorata di Genzano è una grande e preziosa tradizione per la festa del Corpus Domini voluta dai nostri padri fin dal ‘700. I Maestri infioratori eseguono opere di pregio e con il loro lavoro volontario ne fanno un evento prezioso per la nostra collettività, tuttora fonte di fede, cultura e benessere economico" , si legge ancora.

Foto

Foto

Foto

Questa infiorata, come l'infiorata di Spello e l'infiorata di Noto, tanto per citarne alcune si articola in diverse fasi. A Genzano, i quadri vengono disegnati a terra e i singoli petali vengono utilizzati dagli infioratori così come i colori di una tavolozza dai pittori: il giallo della ginestra, l'azzurro della torrena, il rosso dei garofani, il verde del bosso e del finocchio selvatico.

Uno spettacolo imperdibile, se siete in zona potete ancora rifarvi gli occhi per qualche ora.

Clicca qui per consultare il programma dell'infiorata di Genzano

LEGGI anche:

Dominella Trunfio

Foto