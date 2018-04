Il Roseto Comunale di Roma ospita oltre 1100 varietà di rose botaniche, antiche e moderne, provenienti da tutto il mondo. Ogni anno nel mese di maggio qui si svolge il Concorso Internazionale Premio Roma, promosso dall'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e dedicato alle più belle nuove varietà di rose.

Le rose sono tra i fiori più amati e tra i doni più preziosi che la natura può offrirci. Il Roseto Comunale di Roma si trova nelle vicinanze del Circo Massimo. Il luogo in cui ora sorge il roseto fin dal III secolo a.C. era dedicato ai fiori e in seguito fu un luogo di coltivazione di orti e vigne. Ha una forma ad anfiteatro e segue la pendenza del terreno.

Le rose che possiamo ammirare qui provengono da tutto il mondo, perfino dalla Nuova Zelanda e dalla Mongolia. Alcune delle varietà più curiose sono la Rosa Chinensis Virdiflora, dai petali di colore verde, e la Rosa Chinensis Mutabilis, che cambia colore con il passare dei giorni. La prima apertura del roseto avvenne nel 1932, sul colle oppio, e già nel 1933 fu istituito il Premio Roma, dedicato alle rose più belle.

La sezione più ampia del roseto ospita circa 1200 esemplari di rose botaniche antiche e moderne, in una collezione rinomata in tutto il mondo per la sua straordinaria bellezza. Una delle rose più particolari è la Omeiensis Pteracantha Lutea, una rosa botanica cinese le cui spine, a forma di ala, nei nuovi rami sono rosse e trasparenti. Fra le più curiose troviamo la Rosa Foetida, bellissima ma maleodorante.

Se siete di Roma o se avete in programma una gita nella capitale, non perdete lo spettacolo del roseto fiorito, soprattutto nei mesi di aprile e maggio.

Roseto Comunale Roma Apertura 2018

Il Roseto Comunale di Roma si trova in via di Valle Murcia 6. Si possono organizzare visite guidate.

Apertura 2018: Per la visita guidata al Roseto di Roma è necessario acquistare un biglietto di ingresso. Le tariffe sono state stabilite con Delibera dell'Assemblea Capitolina n.102 del 2017.

Nei giorni feriali, il costo per l'ingresso è di 5€, nei festivi 7€. Per gruppi: 2.50€ a persona nei giorni feriali, 3.50€ nei festivi. L'ingresso sarà gratuito per scuole, persone disabili, under14 e over 65.

Per maggiori informazioni e per prenotare una visita clicca qui, tel. 065746810 - [email protected]

Marta Albè

Fonte foto: Comune di Roma