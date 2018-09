Un’oasi naturalistica nel cuore della valle Telesina dove tra vestigia romane, castelli medievali e caratteristici paesini, adulti e piccini possono vivere a stretto contatto con l’ambiente. Parliamo del Parco del Grassano, una riserva incontaminata che si trova in provincia di Benevento, in Campania.

Impossibile non emozionarsi di fronte 120mila mq di verde e allo scorrere del Rio Grassano. Tra piante e fiori, il Parco del Grassano è ricco di scorci suggestivi. Una tappa irrinunciabile per chi ama divertirsi nel rispetto della natura o è alla ricerca di una giornata di assoluto relax.

Parco del Grassano, cosa ammirare

Passeggiando si possono ammirare giochi di luce e i colori armoniosi della natura, per gli appassionati c’è la possibilità di fare un giro in canoa o in kayak lungo il corso del fiume perdendosi tra salici, pioppi, tigli e piante igrofile.

Anatre, oche, lontre vivono libere nel parco che è dotato anche di un’area picnic attrezzata. C’è poi anche il "progetto scuola" che spazia dalla semplice visita guidata nel parco, all’esplorazione della flora e della fauna autoctona, all’organizzazione di un’intera giornata di educazione ambientale.

Per informazioni tel. 0824 976 475 oppure Cell 335 60 62 115

Parco del Grassano, come arivare

Il parco si trova in via Grassano 1, nel comune di San Salvatore Telesino, ed è raggiungibile attraverso la superstrada Benevento-Caianelllo, uscita Pugliano-Castelvenere.

Leggi anche:

Dominella Trunfio

Foto: Parco del Grassano