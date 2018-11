In Italia esistono tantissimi luoghi da fiaba, ma uno in particolare può essere affittato per meno di 90 euro al giorno. Si tratta del castello medievale di Roccascalegna, in provincia di Chieti in Abruzzo dove il tempo sembra essersi fermato e lo scenario è davvero suggestivo.

Roccascalegna è un piccolo centro di 1200 anime, situato sulle colline che circondano il fiume Sangro probabilmente fondato dai Longobardi. Sicuramente la cosa che più risalta agli occhi è il bellissimo castello tra le rocce che però dal 1700 ha conosciuto tre secoli di abbandono.

È stato preda delle intemperie e dei saccheggi della popolazione locale, sino alla donazione al Comune di Roccascalegna, avvenuta nel 1985, da parte dell’ultima famiglia feudataria, quella dei Croce Nanni. Nel 1996 il castello è tornato agli antichi splendori e adesso il sindaco Domenico Giangiordano ha pensato una bella iniziativa per far conoscere questo scrigno magico.

In pratica, il castello può essere affittato a una cifra irrisoria per convegni, eventi, matrimoni, anniversari e via dicendo.

"Si tratta di una piccola tassa perché il nostro obiettivo non è guadagnare denaro ma usare questo posto unico per dare un incentivo all'economica locale portando qui una clientela d'elite appassionata a luoghi unici", dice il sindaco.

Soprattutto perché finora il borgo non è stata una meta turistica gettonata né dai turisti italiani men che meno da quelli stranieri. Nel pittoresco villaggio tra cespugli e alberi di melograno, animali che vivono in libertà, non è possibile percorrere le vie in automobile e anche le case sono in vendita (dalle 20mila euro) con l’obiettivo di ripopolarlo.

