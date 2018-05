La vacanza in un villaggio turistico al mare è sempre la soluzione migliore per le famiglie con bambini!

La maggior parte dei villaggi turistici è situata in contesti ambientali davvero straordinari. Sorgono in prossimità di bellissime spiagge e ampi spazi verdi che consentono alla struttura di svilupparsi al meglio. Potrete immergervi nella natura per trascorrere del tempo con tutta la famiglia lontano dallo stress e traffico della vita cittadina. Tutti i villaggi sono dotati di spiagge attrezzate e del servizio navetta, in caso il mare fosse situato a brevi distanze. In queste strutture c’è solo l’imbarazzo della scelta:

spiaggia, piscina e spa : per gli amanti del relax;

: per gli amanti del relax; palestre e campi polivalenti : per chi ama lo sport;

: per chi ama lo sport; animazione, escursioni e corsi : per i vacanzieri che adorano divertirsi ed impegnare il loro tempo in attività rilassanti;

: per i vacanzieri che adorano divertirsi ed impegnare il loro tempo in attività rilassanti; cucina locale: per le “buone forchette” a cui piace scoprire i piatti locali della cucina tipica regionale.

Tipologia “Family-Friendly Village”

I villaggi turistici family friendly permettono ai genitori di godersi le tanto meritate vacanze in splendidi villaggi al mare e splendidi resort dotati di servizi su misura per i loro bimbi.

Per avere una panoramica completa delle strutture family friendly e dei relativi costi potete visitare le innumerevoli possibilità di scelta dei villaggi mare italia di Evvai.com; avrete solo l’imbarazzo della scelta, potrete optare per gran parte delle regioni italiane: dalla Sicilia alla Sardegna passando per la Toscana, Abruzzo, Puglia e Calabria.

Per i propri figli è sicuramente un’ottima occasione per socializzare, divertirsi, giocare e partecipare alle attività ricreative con animatori e baby sitter esperti nell'intrattenimento dei più piccoli. Le strutture per famiglie sono provviste di aree divertimento e piscine per bambini dotate di mini-scivoli e giochi d’acqua. Mettono a disposizione mini-club e young-club che prevedono una sicura e professionale assistenza ad orari fissi con vari programmi di animazione e attività sportive. Questo è un aspetto fondamentale per i genitori, che possono finalmente godersi le vacanze. Non dovranno infatti sorvegliare in ogni momento della giornata i propri bambini che saranno liberi di muoversi e giocare in una “piccola isola” assistita da personale qualificato a loro dedicato.

E per noi grandi?

Mentre i nostri bambini si divertono in totale sicurezza non ci rimane che rilassarci in piscina, spiaggia o nei centri benessere. Possiamo praticare del sano sport e goderci finalmente i tanto desiderati momenti di tranquillità e relax. Prendersi del tempo e coccolarsi con il proprio partner è fondamentale per ritrovarsi e rigenerarsi così da essere più sereni e rilassati con tutto il resto della famiglia.

Avrete ormai capito come i villaggi family friendly sono un’ottima e sicura soluzione per adulti e bambini. Le attività offerte sono davvero tante, soddisfano tutti i gusti e soprattutto sono raggiungibili a pochi metri dal proprio alloggio.

Come prenotare e come risparmiare

Quando state programmando una vacanza in qualche villaggio turistico ricordatevi sempre di prenotare con largo anticipo (almeno 3-4 mesi prima). Visitate i tanti portali online dedicati ai viaggi e simulate le diverse date di arrivo e partenza, per trovare la combinazione meno cara. Leggete con attenzione e cercate offerte, promozioni speciali o pacchetti family. Quasi sempre i bambini pagano ridotto e se prenotate molti mesi prima alcuni villaggi effettuano sconti vantaggiosissimi. Addirittura, per bimbi molto piccoli, sono previsti anche soggiorni a titolo completamente gratuito.

Un’altra opzione, è quella di attendere fino all’ultimo giorno prima della partenza. Il grande vantaggio dei last minute è la possibilità di trovare villaggi a prezzi veramente stracciati ma lo svantaggio è quello di rimanere a bocca asciutta. Se amate il rischio, vale la pena provare!