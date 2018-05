Tra mare e natura incontaminata, una vacanza rigenerante per tutta la famiglia.

Immaginate una località balneare costellata da spiagge lunghe e dorate, sabbia morbida e acqua cristallina, il tutto accompagnato da un’accoglienza di primo livello fatta di servizi e intrattenimento per tutta la famiglia, in un contesto sicuro e curato. Immaginate che sia proprio vicino, a portata di auto, treno o aereo. E se fosse in Friuli? Proprio così! In provincia di Udine, racchiusa tra il mar Adriatico e la Laguna di Marano, potete trovare la meravigliosa spiaggia di Lignano Sabbiadoro.

Il litorale è lungo e spazioso, impreziosito da meravigliosi riflessi dorati e da una sfumatura giallo ocra. Il mare, che digrada dolcemente, è perfetto anche per i più piccoli e per chi non è un provetto nuotatore e preferisce non allontanarsi troppo dalla riva. La giornata trascorre tra bagni di sole e svago per adulti e bambini, grazie alle attività sportive per tutti i gusti e l’animazione sulla spiaggia, coordinata in modo attento da personale qualificato. Allo spuntare della luna, invece, i turisti si rilassano passeggiando per le vie centrali, tra ristoranti, gelaterie, enoteche e sale giochi per i più piccoli.

Ma la cosa più incantevole è trovarsi a pochi passi da uno scenario naturale mozzafiato, completamente immersi in paesaggi incontaminati tra acqua e terra come quelli offerti dalla laguna, dal mare e dal fiume Tagliamento, che proprio qui va a tuffarsi nelle acque del mare Adriatico. E in questa splendida cornice noi conosciamo un posto bellissimo per rigenerarsi, anche in compagnia di tutta la famiglia: il Green Village Resort!

Green Village Resort: l’oasi per tutta la famiglia

Un’area verde di oltre 12.000 mq circonda il complesso alberghiero del Green Village Resort. Il parco è meta privilegiata del turismo ambientale, un luogo dove ritrovare l’armonia interiore e far vivere ai più piccoli una bellissima esperienza a contatto con la natura. La riserva è infatti attrezzata con percorso vitae e numerosi giochi per bambini. Ma c’è molto di più.

Il verde fa da cornice alle meravigliose piscine del Resort, tra specchi e giochi d’acqua pensati per adulti e bambini. E mentre i figli giocano con gli animatori, i genitori assaporano un pomeriggio di relax nell’area wellness con vasche idromassaggio e doccioni per il massaggio cervicale.

Ma il troppo riposo può stancare e a cena bisogna recuperare energie nel ristorante gourmet della struttura, tra piatti tipici e genuini. In alternativa, potete gustare una ricca colazione mattutina sullo splendido terrazzo panoramico.

Per i più attivi c’è la possibilità di organizzare escursioni nella vicina Laguna di Marano, racchiusa tra l’ultima punta di Lignano Sabbiadoro e la Laguna di Grado. Qui vi aspettano due bellissime riserve naturali: la Riserva delle Foci del Fiume Stella e la Riserva della Valle Canal Novo.

Le gite in barca permettono di raggiungere i luoghi più straordinari e selvaggi dell’isola, ma anche il suo centro storico è da non perdere. A Marano Lagunare, infatti, troverete le caratteristiche calli e piazzette dominate dalla torre “millenaria”. Un salto nel passato, precisamente nel quattrocento, all’epoca del governo veneziano.

Se vi sbrigate a prenotare, potrete assistere alla Processione di San Vito a giugno. Le barche sfilano nella laguna per augurare buona sorte ai pescatori e ricordare tutti quelli che hanno perso la vita in mare. Davvero suggestivo.

Allora, che ne dite di salpare lontano dallo stress, verso la natura incontaminata e luoghi incantati?