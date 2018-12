Il Natale è già nell’aria: le città in questo periodo si vestono di nuova luce. Luminarie e addobbi natalizi regalano un’atmosfera magica e da nord a sud sono tantissimi i luoghi da visitare.

Giochi di luce e colori sono tra le strade e le piazze principali, alberi di Natale in led ed edifici che sembrano tavolozze cromate. Immagini sempre nuove che vanno dalle luminarie tradizionali a quelle più estrose, come quelle di Bologna che in questi giorni hanno tanto fatto parlare di loro.

Dalle classiche lucine alle opere d’arte di artisti contemporanei come quelle di Salerno, Torino e Ariccia, fare un elenco di tutte sarebbe stato impossibile, ecco dunque una selezione di alcune delle luminarie più belle d’Italia, visitabili fino alla fine delle festività natalizie e oltre.

Voi ne conoscete altre?

1. Luminarie e luci natalizie a Salerno

Non potevamo non aprire con le luminarie di Salerno che da sempre vengono considerate tra le più belle d’Italia: ogni anno centinaia di luci addobbano la città. La manifestazione si chiama Luci d’Artista (gemellata con Torino) e le luminarie sono delle vere e proprie opere d’arte: animali, carrozze, sirene vestono di nuova luce la città. Visitabili dal 9 novembre fino al 20 gennaio.

2. Le luminarie di Bologna che cantano Dalla

Come non omaggiare Dalla con la canzone "L'anno Che verrà" per adornare di luminarie Bologna?

“Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po’ e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò”, via D’Azeglio, nel cuore del centro storico bolognese, si trasforma in un karaoke a cielo aperto, dove la canzone risuona in filodiffusione.

3. Luminarie e luci natalizie di Torino

Anche a Torino si parla di Luci d’Artista, in cui la città viene illuminata da opere d’arte realizzate da artisti contemporanei.

Una tradizione che va avanti ormai dal 1998, le opere sono nelle principali piazze e vie e per l’occasione anche la Mole Antonelliana, simbolo della città di Torino, viene coinvolta.

4. Luminarie e luci natalizie ad Ariccia

Una vera e propria foresta incantata nel suggestivo Parco Chigi di Ariccia quello che si può ammirare in questi giorni fino 20 gennaio 2019.

Le luminarie sono simili a quelle di Salerno che da anni ormai incantano i visitatori.

Ma l’ingresso è a pagamento: dal lunedì al venerdì 5.00 euro da 14 a 65 anni non residenti; sabato, domenica e festivi gratis bambini 0-8 anni, 5.00 euro ragazzi 9-13 anni, 10.00 euro adulti

Orari: dal lunedì al venerdì 16.30 – 23.00; sabato, domenica e festivi 16.30 – 24.00

5. Luminarie e luci di Natale a Milano

La capitale della moda si veste della magia del Natale con eleganza. Le luminarie sono già visibili nella Galleria Vittorio Emanuele II con il consueto albero brandizzato, alto più di 12 metri e addobbato con diecimila decorazioni e oltre trentacinquemila luci, che anche quest’anno il marchio Swarovski ha donato alla città.

Ma le sorprese non sono finite qui, la volta del "Salotto" di Milano sarà illuminata per tutto il periodo natalizio da 50mila led bianchi posti a 47 metri di altezza per un diamentro di oltre 30 metri. Un progetto straordinario creato per rendere ancora più attrattivo un luogo che già di per sé attira turisti e visitatori.

6. Luminarie e luci di Natale a Roma

A San Pietro come da tradizione l’Albero rosso è di 25 metri, quest’anno donato dalla Baviera. Luminarie in via del Corso, al Colosseo e al Vittoriano dove non mancano anche altri alberi natalizi decorati da migliaia di luci in led.

A Piazza Venezia invece il consueto abete scatena le solite polemiche, l'anno scorso era stato ribattezzato 'spelacchio o spennacchio', perché secondo alcuni troppo scarno, quest'anno invece Roma avrà il suo 'Spezzacchio', l'albero di Natale targato Netflix, cui verranno donate le decorazioni e luminarie dagli attori di Stranger Things.

7. Luminarie e luci di Natale a Napoli

Luci e decorazioni incorniciano il magico scenario della città partenopea: dal Vomero al centro storico, dalla Sanità a Fuorigrotta, fino alle zone di Chiaia e il Centro direzionale.

Senza dimenticare che la regina del Natale è San Gregorio Armeno, la via dei Presepi attiva tutto l’anno ma resta splendida in questo periodo.

8. Luminarie e luci natalizie a Firenze

Nella splendida cornice fiorentina 32 alberi di Natale illumineranno la città con le tradizionali luminarie lungo i viali di circonvallazione, ma anche “addobbi” nelle strade e nelle piazze dei quartieri.

9. Luminarie e luci natalizie di Lamezia Terme

Anche quest'anno la città di Lamezia Terme si vestirà a festa, in ritardo rispetto alle altre città accenderà le sue luminarie dal 21 dicembre al 6 gennaio 2019.

10. Luminarie e luci natalizie di Gaeta

Gaeta si illumina con favole di luce. Un mondo incantato quello riprodotto nella città laziale dove le Favole di Luce illuminano tutto il periodo natalizio: un invito alla fantasia e all'immaginazione rievocando l'aria da sogno dei Natali magici dell'infanzia. Le luminarie saranno visibili

Dominella Trunfio