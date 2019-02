In alcune città d'Italia a breve inizieranno le sfilate di Carnevale. Nel nostro Paese esistono diversi appuntamenti per il Carnevale famosi e caratteristici che ormai fanno parte della storia di questa festa.

Il Carnevale di Venezia e il Carnevale di Viareggio, ad esempio, sono ben noti anche all'estero.

Ecco 10 tra i Carnevali più caratteristici d'Italia.

1. Carnevale di Satriano

A Satriano di Lucania anche quest'anno il Carnevale sarà speciale grazie all'idea di dare vita alla Foresta che Cammina - formata dai Rumit, uomini mascherati da alberi - che servirà a donare a tutta Italia un messaggio ecologista che vede protagonisti i territori del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano.

Il Carnevale di Satriano si svolgerà nei giorni 8-9-10-11 febbraio 2017.Qui tutte le info.

2. Carnevale di Viareggio

Le date da segnare sul calendario per ammirare dal vivo i grandi carri allegorici del Carnevale di Viareggio sono quelle dal 27 gennaio al 17 febbraio 2017.Qui il calendario completo.

3. Carnevale di Acqualagna

Acqualagna, patria del Tartufo Nero, organizza un bizzarro Carnevale con lancio del tartufo, dove i tartufi si regalano. L'appuntamento è per l'11 febbraio 2017. L'idea di regalare i tartufi serve a ricompensare gli estimatori che ad ogni stagione dell'anno raggiungono la cittadina marchigiana per acquistare e degustare il tartufo nero sempre fresco. Non mancheranno la classica sfilata dei carri, musica e balli. Qui tutte le informazioni.

4. Carnevale di Putignano

Nel 2015 il Carnevale di Putignano ha ospitato tra i suoi carri allegorici un carro dedicato all'Ilva di Taranto. Il maestro cartapestaio Deni Bianco, dell'associazione 'cArteinregola', ha dato vita a all'osso "Ilvo", un affannato elefante spremuto fino all'osso e costretto a concludere il suo numero tra fragili equilibrismi da un domatore meschino, avido di denaro. I prossimi appuntamenti con il Carnevale di Putignano saranno 28 gennaio, 4, 11 e 13 febbraio 2018. Qui le info.

5. Carnevale di Venezia

Il Carnevale di Venezia è probabilmente il più famoso d'Italia. Quest'anno si svolgerà dal 27 gennaio al 13 febbraio 2018. Il Carnevale di Venezia è stato ribattezzato "la festa più gioiosa del mondo". Nel 2013 il Carnevale di Venezia aveva strizzato l'occhio alla sostenibilità con le maschere di Ecolamp.Qui tutto il programma del Carnevale di Venezia 2018 con inizio sabato 27 gennaio.

fonte foto: visititaly.com

6. Carnevale di Ascoli

A Carnevale Ascoli non è più una città ma un ampio palcoscenico dove si recita la storia locale e la si usa per esternare i vitali contenuti della sua anima sommersa. Antichissimo il Carnevale di Ascoli: diretto discendente dei Saturnali per una questione etnico-storica (notizie provate risalgono però solo al Rinascimento), nel tempo ha assunto una fisionomia sui generis connotata da originalità (talvolta vera e propria genialità) senza pari. L'appuntamento con il Carnevale di Ascoli è a partire da giovedì 8 febbraio 2018.



fonte foto: giancarlomalandra.it

7. Carnevale di Ivrea

Un altro Carnevale tra i più famosi d'Italia. Ecco il Carnevale di Ivrea. È noto soprattutto per due appuntamenti: la battaglia delle arance e l'abbruciamento dello Scarlo. Si tratta di un falò in cui viene dato fuoco ad un palo ricoperto di erica secca per scacciare la negatività e come simbolo di rigenerazione. Qui tutto il programma del Carnevale di Ivrea 2017 dal 10 al 13 febbraio 2018.

fonte foto: quotidianopiemontese.it

8. Carnevale di Mamoiada

Il Carnevale di Mamoiada è famoso per l'appuntamento con la vestizione e con il corteo dei Mamuthones, un vero e proprio rito che in passato serviva a propiziare buoni raccolti. I Mamuthones indossano maschere di legno e sono accompagnati da altri personaggi, gli Issohadores, che si riconoscono per maschere bianche, berretti e scialli. Qui tutte le info.

fonte foto: libero.it

9. Carnevale di Acireale

Il Carnevale di Acireale è stato definito il più bel Carnevale di Sicilian tra rievocazioni in costume e spettacoli. Qui tutto il programma del Carnevale di Acireale 2018.

fonte foto: carnevaleacireale.com

10. Carnevale di Cento

Il Carnevale di Cento è stato ribattezzato il Carnevale d'Europa ed è gemellato con il Carnevale di Rio de Janeiro. Qui tutto il programma del Carnevale di Cento 2018 con appuntamenti dal 28 gennaio al 25 febbraio 2018.

fonte foto: grandhotelbologna.com

Marta Albè

Fonte foto: wikimedia.org