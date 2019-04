Il tour degli studi di Game of Thrones sta per aprire in Irlanda del Nord

Ormai manca pochissimo alla prima dell’ultima stagione de Il trono di spade, il 14 aprile. Ma gli appassionati della saga avranno anche altri motivi per gioire. In Irlanda dal prossimo anno sarà possibile fare il tour degli studi, visitando le tre location più famose.

Sono Castle Ward nella contea di Down, in cui i fan potranno facilmente riconoscere il Winterfell (Grande Inverno), la cava dismessa di Magheramorne, usata per gli esterni della Barriera e di Castle Black e la città di Armoy, con gli splendidi boschi circostanti che sono stati il set di alcune scene di combattimento.

Si chiama Game of Thrones Legacy e stando alle ipotesi che circolano potrebbe essere visitabile già dalla primavera del 2020. Sarà il progetto turistico più importante dell'Irlanda del Nord degli ultimi decenni.

Il tour sarà ospitato presso i Linen Mill Studios a Banbridge. Qui i fan potranno visitare il set, vedere i costumi, gli oggetti autentici di scena di tutte le stagioni della serie, compresa l'ultima. Un salto nel suggestivo mondo di Westeros che promette di regalare emozioni.

I visitatori avranno l'opportunità di rivivere autentici pezzi scenici di alcune delle scene più iconiche della serie.

In collaborazione con HBO Licensing & Retail, Linen Mill Studios starebbe progettando e costruendo questa a nuova esperienza interattiva che ricoprirà un'area di 10mila mq. Ma si tratta solo del primo di una serie di progetti annunciati da HBO l'anno scorso.

In previsione dell'apertura del tour nella primavera del 2020, un team di creativi di livello mondiale sta lavorando a stretto contatto con Linen Mill Studios e HBO per dare vita agli ambienti dinamici di Westeros e Essos in un nuovo formato.

"Linen Mill Studios è entusiasta di avere, in collaborazione con HBO, l'incredibile opportunità di offrire ai fan una visione unica della creazione della serie de Il Trono di Spade nella sua autentica ambientazione, in una delle principali location delle riprese. I fan avranno l’opportunità di sperimentare in prima persona la selezione più completa al mondo di elementi iconici dello spettacolo ", ha affermato Andrew Webb, Managing Director di Linen Mill Studios.

Il Game of Thrones Studio Tour consentirà ai fan di tutto il mondo di sperimentare l'artigianalità e l'arte del team di produzione di Game of Thrones come parte della più grande esposizione pubblica di artefatti della serie.

"È nostro sincero piacere annunciare la prima attrazione del progetto Game of Thrones Legacy in Irlanda del Nord. Alcune delle scene più iconiche di Game of Thrones sono state girate a Linen Mill Studios e i nostri fan avranno presto l'opportunità di visitare e vedere il lavoro dell'incredibile team dello show nel museo", ha dichiarato Jeff Peters, vice presidente di HBO.

Non si sa ancora altro ma... vi terremo aggiornati!

Francesca Mancuso