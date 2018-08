Un'isola scozzese tutta per noi, acquistabile a un costo inferiore a quello di un appartamento in una delle nostra grandi città. Non è impossibile, anzi. Eilean Nan Gabhar, nota anche come Isola delle capre, è in vendita.

Piccola ma bellissima, con i suoi 5,2 ettari di terreno, Eilan Nan Gabhar è una vera e propria distesa di natura incontaminata, un tappeto verde incastonato tra due isole più grandi nelle acque costiere di Loch Craignish.

Un paradiso lontano da occhi indiscreti, con tanto di bosco antico e baie naturali, adatte anche a offrire un porto sicuro a chi arriva in barca.

L'accesso più vicino e più semplice dalla terraferma è in barca da Ardfern a nord, un popolare villaggio costiero. Nelle vicinanze si trova il villaggio di Crinan con il suo famoso canale.

Tra natura e storia

Eilean Nan Gabhar o Island of the Goats è incontaminata da generazioni, di proprietà della stessa famiglia da oltre 70 anni. Al suo interno vivono uccelli e animali selvatici, nessuna capra nonostante il nome.

Non solo natura. L'area vanta una delle più alte concentrazioni di siti preistorici e monumenti storici della Scozia. Situato vicino a Kilmartin con il suo famoso museo e caffetteria, Old Poltalloch è il luogo in cui si trova la rovina di un'imponente dimora vittoriana costruita per sostituire la Kilmartin House e precedentemente sede dei Malcolm di Poltalloch.

La città di Glasgow, a circa 2 ore di distanza, fornisce collegamenti ferroviari con altre città e collegamenti nazionali e internazionali attraverso il suo aeroporto.

" Eilean Nan Gabhar o Island of the Goats è un superbo esempio di bellezza naturale dell'isola. Rimanendo completamente intatta e incontaminata da generazioni, l'isola offre una rara opportunità di acquisire un'oasi straordinaria che ha beneficiato della sua naturale rigenerazione" si legge sull'annuncio di vendita.

Quanto costa

La cifra è ragionevole considerando che si tratta di un'intera isola. Il costo è di 120mila sterline, circa 132mila euro. Se avete un bel gruzzolo da parte e questo sogno nel cassetto, fatevi avanti. C'è tempo fino al 30 agosto per presentare un'offerta.

Francesca Mancuso

Foto: Onthemarket