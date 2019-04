Dormire al Louvre per una notte: rispondi a questa domanda e vinci una notte al museo!

Una notte al museo. Non è solo il titolo di un celebre film ma un sogno che presto potrebbe diventare realtà. Il museo in questione è il Louvre, dove sarà possibile dormire per una notte partecipando a un concorso.

Non sono richiesti requisiti particolari ma si dovrà rispondere solo a una semplice domanda per aggiudicarsi l'esclusivo soggiorno presso il suggestivo museo parigino.

Per celebrare i 30 anni della sua iconica Piramide, Airbnb ha avviato una collaborazione con il Museo del Louvre, grazie alla quale è stato messo in palio un soggiorno per due persone sotto la Piramide per una notte, all'interno di un esclusivo alloggio creato appositamente. Ma non solo. Oltre a questa serata indimenticabile, saranno prenotabili su Airbnb varie visite esclusive e concerti intimi.

"L'inconfondibile piramide del Louvre sarà la tua casa per una notte. Il 30 aprile potresti avere la possibilità di dormire all'interno di questa fantastica struttura di vetro, e sotto le stelle, nel cuore di Parigi. È la tua occasione per scoprire il museo più famoso al mondo a porte chiuse e a luci spente. Il tuo host? Monna Lisa in persona" si legge sulla pagina ufficiale.

Una guida VIP accompagnerà i due fortunati ospiti in un tour al museo dopo l'orario di chiusura. Inoltre, essi potranno gustare un aperitivo con Monna Lisa nel suo sontuoso salotto e cenare con la Venere di Milo con un menu creato da uno chef ispirato all'amore e alla bellezza, in onore della dea.

Infine, si potrà assistere a un concerto privato acustico nell'alloggio di Napoleone.

Come partecipare

Nulla di più semplice. Basta visitare la pagina dedicata al concorso, inserire i propri dati e rispondere a questa semplice domanda:

"Perché saresti l'ospite perfetto di Monna Lisa?".

Per partecipare al concorso occorre rispondere fino al 12 aprile alle 23:59. Si avranno a disposizione 800 caratteri per convincere AirBnb e il Louvre a essere l'ospite che la Gioconda vorrebbe avere.

Fatevi sotto, i fortunati potreste essere proprio voi!

Francesca Mancuso