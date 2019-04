A scuola di felicità! La Finlandia offre viaggi gratuiti per insegnare l'arte di essere felici

Il concorso che mette in palio 8 soggiorni gratuiti in Finlandia per imparare l'arte del vivere felice "direttamente dai migliori". Ecco come partecipare

Come essere felici? La felicità si può insegnare? Se a farlo è la nazione che da anni viene eletta come quella più felice al mondo e se per farlo mette a disposizione viaggi gratuiti, sembrerebbe proprio di sì.

La Finlandia, risultata in vetta alla classifica anche nel 2019 del World Happiness Index, vuole mettere a disposizione di tutti il suo "segreto" e per questo ha organizzato un concorso dove in palio ci sono soggiorni gratuiti di tre giorni in cui i fortunati potranno toccare con mano, accompagnati da "guide della felicità" come si vive in questo Paese dove tutti i suoi cittadini sono rilassati e allegri, si godono la vita in una società progressista, tecnologicamente avanzata, senza fare i conti con stress e ritmi snervanti.

L'iniziativa si chiama Rent A Finn ed è organizzata da Visit Finland che invierà un numero selezionato di ospiti a vivere per tre giorni quest'estate insieme ad una famiglia finlandese per cercare di carpirne i segreti della "calma interiore" e della felicità, appunto. Spese di viaggio, vitto e alloggio sono coperte, a patto però di essere disposti a essere filmati per tutta l'esperienza.

I padroni di casa in cui i prescelti verranno ospitati fungeranno da vere e proprie guide della felicità insegnando loro tutto ciò che c'è da sapere sul vivere come un finlandese, "imparando dai migliori". Si va dall'insegnate di yoga che conosce "come vivere la natura entro i limiti della città" al sindaco che "raccoglie bacche della città di origine di Banno Natale, ma tutti gli otto "host" saranno accomunati dall'obiettivo di aiutare a "riaccendere la propria relazione con il mondo naturale".

"Il nostro segreto è nella nostra natura, letteralmente", spiegano gli organizzatori del concorso di Visit Finland. "Quando gli altri vanno in terapia, i finlandesi indossano un paio di stivali di gomma e si dirigono verso i boschi".

Come partecipare?

Se ti senti di rispecchiarti in pieno con queste parole e vuoi anche tu carpire i segreti dell'arte della felicità, puoi partecipare visitando il sito della campagna. Tutto quello che devi fare è:

inviare un breve video, in cui racconti di te, del tuo legame con la natura e del perché vorresti visitare la Finlandia; Compilare il modulo alla quale allegare il video realizzato Attendere con estrema calma e felicità l'annuncio dei vincitori (che verranno contattati direttamente dall'Ente turistico)

Pronti ad essere felici "imparando dai migliori"?

Sull'argomento ti potrebbero interessare anche:

Simona Falasca