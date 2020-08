AAA cercasi ‘turisti per la vita’, pronti a trasferirsi in un’isola remota della Scozia tra cervi e capre

Se il vostro sogno è sempre stato quello di vivere in mezzo all’oceano Atlantico tra cervi e capre, lontano da caos e grandi folle, potreste prendere in considerazione l’annuncio comparso sul sito dell’isola Rum, che cerca ‘nuovi residenti’.

Rum si trova in Scozia ed è la più grande delle piccole isole delle Ebridi interne. Qui ci vivono una quarantina di persone, forse perché è sempre stata considerata come l’isola proibita.

Acquisita dalla Nature Conservancy nel 1957, Rum è diventata ben presto una riserva faunistica di cervi, capre selvatiche, pony, aquile dalla coda bianca e una colonia di 120mila berte atlantiche. Oggi vuole far crescere il numero dei suoi abitanti.

Un tempo l’isola si chiamava Rhum (con l’h), una variante inventata dall’ex proprietario, Sir George Bullough, che non gradiva il titolo di Laird of Rum perché non voleva che il suo nome fosse associato alla bevanda alcolica. Il figlio John aveva costruito il castello di Kinloch, oggi diventato un suggestivo museo.

Adesso l’unico centro abitato è proprio Kinloch, dove non vi sono pub, chiese ma solo un piccolo café e un ufficio postale. Per attirare persone che vogliano trascorrere la loro vita qui, il villaggio di Kinloch sta costruendo quattro eco-case con due camere da letto, pronte per essere affittate a prezzi calmierati a chi vorrà lavorare sull’isola.

Tra le figure ricercate ci sono persone qualificate in assistenza all’infanzia, produzione alimentare, manutenzione per case, pescicoltura e turismo. Ma sono ben accetti tutti i candidati che vogliano aprire nuove attività commerciali o aiutare a diversificare l’economia locale.

Se hai voglia di candidarti CLICCA QUI

