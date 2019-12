Puoi essere pagato 5000 dollari per trascorrere una settimana in un castello scozzese bevendo caffè illimitato

Non sarebbe male trascorrere una settimana in un castello da sogno stipendiati e riveriti. Ebbene, l’azienda Gevalia, rinomata per la produzione di caffè, ha deciso di esaudire il desiderio lanciando un concorso speciale, Gevalia Coffee Queen, rivolto a tutti coloro che sognano una vita da re e regine e che, ovviamente, adorano il caffè.

Il fortunato vincitore verrà pagato la bellezza di $ 5.000 per vivere nel Carlowrie Castle vicino a Kirkliston, a Edimburgo, trasformandosi in un “Queen Coffee” per un’intera settimana, con tanto di trattamento di lusso.

Il castello include due camere da letto, 11 bagni, 32 acri di terra da esplorare e il vincitore potrà essere accompagnato da un amico a scelta. Si avranno inoltre a completa disposizione un maggiordomo personale, pasti di cinque portate e lezioni private da un premiato chef di caffè, trattamenti Spa ispirati al caffè e ovviamente, caffè illimitato.

Come si partecipa? Semplicissimo, basta entrare nel sito, rispondere ad alcune semplici domande inserendo i propri dati, e inviarli entro il 21 dicembre. Il vincitore sarà scelto intorno a fine mese.

Buona fortuna!

Photo Credit: carlowriecastle.co.uk