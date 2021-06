Albania: nuova vita ai vecchi bunker comunisti che rinascono come musei, caffè e punti culturali

I bunker comunisti dell’Albania rivivono sotto forma di musei, caffè e punti culturali di aggregazione. Ce ne sono tantissimi sparsi per il paese, si ritiene intorno ai 750mila, costruiti negli anni ’70 e ’80 dal regime dittatoriale di Enver Hoxha, che ha governato dal 1944 al 1985.

Il motivo? Il dittatore temeva che altri paesi invadessero l’Albania e in un crescendo di paranoia, decise di investire molte risorse nella militarizzazione del paese, a discapito dell’istruzione e dello sviluppo economico, che vennero invece trascurati.

I bunker spuntano inaspettatamente dalle montagne, nelle campagne o lungo le coste. In origine la gran parte di essi fungeva da postazione per una o due sentinelle. Ma sebbene non siano un bel ricordo, gli albanesi non si sono lasciati scoraggiare e hanno deciso di trasformarli in un’opportunità.

Molti di essi sono stati convertiti in musei e punti culturali come Bunk’Art 1 e Bunk’Art 2 di Tirana, oggi luoghi della memoria dedicati agli anni del regime comunista di Hoxha.

Ma anche in locali e monumenti sparsi per il paese.

Un’idea geniale per trasformare un capitolo buio della propria storia in una grande opportunità.

Leggi anche:

Albania: le 10 più belle spiagge del Nord (costa adriatica)