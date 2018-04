La capitale dell’Ungheria è composta da due città unificate, Buda sulla riva occidentale del Danubio e Pest sulla sponda orientale. Questa splendida città ha ottenuto lo status di Sito Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, e oggi è considerata una delle capitali più belle d'Europa. Come se non bastasse, negli ultimi ha avviato una campagna impressionante di protezione ambientale, investendo nel turismo responsabile e nella valorizzazione dei luoghi e della cultura locale. Sono state create piste ciclabili e sono state introdotte auto elettriche nella flotta di taxi cittadini, tutto questo al fine di diminuire il traffico di auto e di conseguenza il livello di monossido di carbonio nell'aria. Insomma Budapest è una città vibrante di cultura e bellezza ma soprattutto è una vera capitale “green”, che offre meraviglie storiche e architettoniche senza tempo. Se avete deciso di visitare questa splendida perla, saprete già cosa vedere a Budapest, pertanto oggi preferiamo concentrarci su attrattive insolite e cose curiose da fare… per una vacanza assolutamente responsabile!

1. Dedicati alla speleologia ed apprezza l’incredibile forza della natura

Sotto le colline di Buda, è possibile visitare una vasta rete di grotte per un modo alternativo di esplorare la città. Il complesso sistema di grotte formano le Pálvölgyi e Szemlőhegyi Caves, formatesi grazie alle sorgenti di acqua che alimentano le famose terme. Sono disponibili visite guidate e che comprendono sia percorsi lungo passerelle ben illuminate che esperienze di speleologia più avventurose. Quale modo migliore per ammirare la magnificenza della natura?

2. Sorseggia uno storico vino Ungherese

Molte persone apprezzano Budapest per le sue specialità alcoliche, vendute tra l’altro a prezzi più che ragionevoli. In questa città potrai apprezzare incredibili varietà regionali, adatte a tutti i gusti e a tutte le occasioni. Una speciale menzione meritano i vini ungheresi, venerati per la loro qualità e diversità: dall’Egri Bikavér scuro scarlatto al dolce dorato Tokaji, definito "Vino da re, Re dei vini" dal Re Sole Luigi XIV di Francia

3. Arrampicati sugli alberi nell’Orczy Garden

Se avete voglia di lasciarvi alle spalle la frenetica giungla urbana di Budapest, potete godervi un po’ di aria fresca nello splendido Parco Orczy. In questa bellissima area naturale si trova il Romai Kalandpark, un parco avventura che garantisce divertimento ai visitatori di qualunque età. Trascorrete un’adrenalinica giornata arrampicandovi fra gli alberi, completando sensazionali percorsi appesi su funi o in equilibrio su assi.

4. Scopri la storia Naturale Ungherese

Un’altra attrattiva divertente ed eccitante per gli appassionati della natura è il Museo di storia naturale ungherese. Situato in piazza Ludovika, offre una collezione di preziose testimonianze sulla storia naturale dell'Ungheria e del bacino dei Carpazi. Il museo presenta collezioni di minerali, reperti archeologici e fotografici che riguardano l'era glaciale e i dinosauri.

5. Mescolati fra i giovani di Budapest in un Ruin Pub

I famosi pub in rovina di Budapest attirano sempre più turisti eccentrici da ogni parte del mondo. Sono locali che nascono dalla bonifica di edifici fatiscenti e in decadenza, divenuti vero e proprio simbolo di rinascita ed entrati ormai nel mito della città magiara. Godetevi un drink, ballate o semplicemente chiacchierate, ma soprattutto mischiatevi fra la gente locale in un ambiente fatto di arte surreale e psichedelica , tra muri di mattoni fatiscenti e vibrazioni oniriche.

6. Goditi un pranzo nel locale più ecologico della città

Miksa Café Ökobisztró ha aperto l' anno scorso su Falk Miksa Street, ed è un locale ecologico che offre un’incredibile varietà di prelibatezze salutari. Questo locale ha una rigida dedizione per l'ambientalismo: tutto è riciclato, acquistato da piccoli produttori, o semplicemente verde e molto positivo. Il design degli interni offre scaffali giocosi realizzati con legno di scarto e valigie riutilizzate, ed al bancone è possibile acquistare panini, semifreddi alla frutta e tanto altro ancora. Particolarmente consigliato il menù per il pranzo, al prezzo di 1.250 fiorini ungheresi (circa 4 euro).

7. Esplora la Città su due ruote

Per coloro che desiderano vivere Budapest come gli abitanti del posto, non c’è niente di meglio di un bel tour su due. Approfittate di uno dei tanti tour guidati in bici per visitare la città da un punto di vista diverso, visitando le attrattive principali riconosciute Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, ma anche pedalando alla scoperta di luoghi meno noti. La durata dei tour è di circa 3 ore, il prezzo è di circa 20 a persona.

8. Fai acquisti nel Grande Mercato Coperto

Il Mercato Centrale (Nagy Vásárcsarnok) è il più grande mercato di Budapest. Non è solo spettacolare per le sue dimensioni e la sua posizione, è anche un'opera d'arte architettonica cosparsa di elementi neo-gotici e coperta con piastrelle in ceramica Zsolnay. Qui potrai dedicarti all'acquisto di cibo, verdure, birra locale, ma anche pezzi di artigianato locale. Potrai scegliere fra una vasta selezione di prodotti coltivati di prima qualità e alimenti a km 0, oltre che assaggiare alcuni dei piatti tipici della ungherese. Il mercato è un luogo turistico di grande fascino e merita certamente una visita.