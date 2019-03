Dormire sotto il cielo stellato, in mezzo alla Natura è il vostro sogno? Sul Monte Cornacchia, nella splendida località di Biccari, in Puglia, arrivano le Bubble Room.

Vere e proprie stanze trasparenti a forma di bolla, dalle quali sarà possibile ammirare il paesaggio circostante. Ad annunciarlo è stato il sindaco della cittadina foggiana, Gianfilippo Mignogna.

"Da questa estate grazie alla Cooperativa di Comunità Biccari sarà possibile dormire nel bosco, in riva al lago o sotto le stelle in una romantica bubble room!" ha detto il primo cittadino che ha annunciato anche convenzioni speciali con i ristoranti e i B&B del paese.

All'interno di ogni "bolla" saranno presenti letti, tavoli e sedie per cenare nel cuore della Natura ma al riparo. La prima ambita bubble room verrà installata a giugno ma l'obiettivo è quello di posizionarne 7, garantendo comunque privacy e sicurezza.

"I fruitori saranno dotati di una ricetrasmittente che li terrà in contatto con una sorta di custode che, a debita distanza, vigilerà tutta la zona circostante la bubble room" prosegue Mignogna.

Casette sull'albero

Biccari non è nuova a iniziative di questo tipo. Lo scorso anno Daunia Accentura aveva lanciato un altro progetto: Bed & Tree, le case sugli alberi nel Parco Avventura di Biccari.

Quattro casette in legno 3x3 sono state installate dalla società cooperativa agro-forestale che opera nel settore della gestione ambientale e forestale delle aree naturalistiche. In ognuna di essere possono alloggiare un massimo di 4 persone.

"Vivi la singolare e fantastica esperienza di dormire in una casa di legno sull’albero immersa nel bosco. Luogo adatto per coloro che amano la natura e intendono trascorrere qualche giorno di relax in un ambiente incontaminato immerso nel magico scenario del Lago Pescara e del Monte Cornacchia, la vetta più alta della Puglia" si legge sul sito ufficiale.

Tra bubble room e case sull'albero, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Ma non è ancora finita.

Un mese di vacanza gratis alla scoperta di Biccari

Di recente il suggestivo borgo pugliese ha fatto parlare di se anche per il concorso che permette di vincere un mese di vacanza gratis. Si potrà trascorrere a Biccari il mese di agosto offrendo in cambio di qualche ora giornaliera di volontariato nel Parco Avventura della Daunia Avventura o di attività di sostegno nella Coop di Comunità. L’iniziativa è stata lanciata dal comune per far conoscere questo bellissimo borgo sui monti Dauni. C'è tempo fino al 1° aprile per candiarsi.

Per altre informazioni leggi: Il borgo pugliese dove puoi fare 1 mese di vacanza gratis promuovendolo sui social. Come candidarsi

Se invece vi piacerebbe dormire in una bubble room sul monte Cornacchia, mandate una mail a [email protected]

Francesca Mancuso