Archeotreno: da Napoli al Cilento su una carrozza antica e di legno

Un treno storico da Napoli alle spiagge di Sapri, attraversando le meraviglie archeologiche di Pompei ed Ercolano e la grandiosità di Paestum. Non perdete la magia dell’Archeotreno che attraversa i luoghi più belli della Campania. Ecco tutto quello che c’è da sapere e come prenotare.

Il prossimo viaggio è in programma domenica 24 marzo: l’Archeotreno permetterà ai turisti di vivere un’esperienza di viaggio davvero unica.

Con le sue Centoporte, le tipiche carrozze degli anni ’30, e i suoi Corbellini, le carrozze degli anni ’50, trainati da una locomotiva originale degli anni ’60, lo storico treno campano consentirà di fare un autentico viaggio nel tempo.

Ecco i giorni previsti nel calendario 2019:

24 marzo

28 aprile

26 maggio

23 giugno

28 luglio

25 agosto

22 settembre

27 ottobre

24 novembre

Tariffe e biglietti

Adulti, andata e ritorno € 20,00

Ragazzi (4-12), andata e ritorno € 10,00

I bimbi da 0 a 4 anni non compiuti viaggiano gratis, accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere. Per i viaggiatori che effettuano la sola corsa di andata o ritorno si applica lo sconto del 50% sulle tariffe indicate.

Le tappe

Corsa di andata

Napoli Centrale 08.20 (partenza)

Pietrarsa - S. Giorgio a Cremano 08.41 (solo salita passeggeri)

Portici - Ercolano 08.46

Pompei 09.06

Salerno 09.40

Pontecagnano 09.49

Paestum 10.12

Ascea 10.42

Sapri 11.19 (arrivo)

Corsa di ritorno

Sapri 16.30 (partenza)

Ascea 17.02

Paestum 17.32

Pontecagnano 18.00

Salerno 18.11

Pompei 18.37

Portici - Ercolano 18.57

Pietrarsa - S. Giorgio a Cremano 19.04

Napoli Centrale 19.22 (arrivo)

Come acquistare i biglietti

È possibile acquistare i biglietti attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia: sul sito www.trenitalia.com, presso le biglietterie e le self service in stazione, nelle agenzie di viaggio abilitate.