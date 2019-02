Una vacanza gratis in un borgo pugliese? Se siete alla ricerca di un’estate alternativa, ma il vostro portafoglio piange, leggete questo curioso annuncio lanciato dal comune di Biccari.

Immersi nella natura, tra tradizioni enogastronomiche e tutta la bellezza di un borgo di meno di 3mila abitanti. Tutto rigorosamente gratis. Dal primo marzo ci si potrà candidare per trascorrere a Biccari il mese di agosto in cambio di qualche ora giornaliera di volontariato nel Parco Avventura della Daunia Avventura o di attività di sostegno nella Coop di Comunità.

L’iniziativa è stata lanciata dal comune per far conoscere questo bellissimo borgo sui monti Dauni in provincia di Foggia.

Requisiti e come candidarsi

Si potranno candidare tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e 45 anni: i due prescelti saranno ospitati gratuitamente in cambio di qualche ora quotidiana di volontariato e la promozione sui social delle bellezze del paese.

Ma non solo i due “cittadini temporanei di Biccari” potranno immergersi nella natura, gustare i prodotti tipici (come il tartufo nero) e perdersi tra le viuzze del centro storico o in escursioni con la comunità locale., testimoniando il tutto sui canali social.

Durante il mese gratuito di permanenza saranno proposte diverse attività in collaborazione con realtà locali, come divertenti laboratori enogastronomici, esperienze forestali, attività sportive e interessanti incontri culturali.

L’iniziativa promossa dal Comune, dalla Cooperativa di Comunità e da Daunia Avventura sarà online dal primo marzo 2019 cliccando qui e qui, dove potrete leggere tutte le informazioni per candidarvi.

