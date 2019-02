Sopra il circolo polare Artico un albergo fatto con 400 tonnellate di ghiaccio ispirato alla saga di George R.R Martin

Dormire nel gelo artico, tra creature leggendarie e simboli magici: se siete in fissa con Game of Thrones questo “albergo” fa per voi. Dovete solo amare in maniera smisurata il ghiaccio.

Sì perché per il secondo anno consecutivo lo Snow Village Lapland Nordic, in Lapponia per l’appunto, è stato realizzato utilizzando 400 tonnellate di ghiaccio. In attesa della nuova e ultima stagione della celeberrima saga tratta dai romanzi di George R.R Martin, è possibile pernottare qui, tra luoghi riprodotti in fede e atmosfere decisamente fantasy.

Ben 12 artisti provenienti da Lettonia, Lituania, Russia, Polonia, Finlandia e Ucraina hanno infatti dato vita a sale ispirate ai palazzi della casata dei Lannister e degli Stark, ai vessilli dei regni che si sfideranno per arrivare al potere e a sculture assortite, tra cui l'esercito di morti, draghi e terribili lupi.

I visitatori dello SnowVillage Lapland Hotel potranno anche spostarsi nel Great Sept of Baelor o gustare una cena di tre portate al Frozen Winterfell.

L’operazione è stata realizzata anche grazie ad Hbo Nordic, società dell'emittente televisiva Usa che produce la serie. Come accaduto lo scorso anno, l’albergo sarà aperto fino al prossimo 8 aprile, quando comincerà a sciogliersi.

Germana Carillo