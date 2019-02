Il 23 febbraio, il 2 e il 9 marzo, un’occasione da prendere al volo e godere di questo viaggio unico a bordo di un convoglio davvero speciale

Uno dei viaggi più belli su un treno storico, quello che attraversa i suggestivi paesaggi innevati di Molise e Abruzzo. È la Transiberiana d’Italia, la ferrovia di montagna che percorre gli splendidi luoghi del Parco Nazionale della Majella e degli Altipiani Maggiori d’Abruzzo.

Ora si potrà salire a bordo delle carrozze degli anni ’30 e ’40 anche da Roma.

Sabato 23 febbraio, 2 marzo e 9 marzo, infatti, si parte dalla stazione Termini alle 10 (oppure da Tivoli alle 10.56 o da Avezzano alle 12.14) e si raggiunge Sulmona alle 13.25 circa. Il giorno successivo, alle 8.45, si risale di nuovo a bordo e ci si prepara a una domenica sulla neve. Le altre località toccate dalla Transiberiana d’Italia sono Campo di Giove, Palena, Pescocostanzo e Roccaraso.

Paesaggi e luoghi che cambiano con le stagioni e l’opportunità unica di ammirare l’Appennino abruzzese e molisano da una ferrovia d’epoca, la Sulmona-Isernia, che attraversa riserve, boschi e piccoli borghi antichi.

I biglietti da Roma Termini, Tivoli e Avezzano (andata e ritorno) vanno dai 30 euro per gli adulti e dai 15 euro per i bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni e possono essere acquistati attraverso i canali Trenitalia. Da Sulmona a Roccaraso il costo è rispettivamente di 28 e 14 euro e – per acquistare i biglietti – è necessario rivolgersi all’Assocazione Le Rotaie.

Dai boschi innevati fino alle fioriture primaverili, i viaggi della Transiberiana d’Italia sono organizzati dalla Fondazione Fs con il supporto dell’Associazione Culturale Amici della Ferrovia Le Rotaie Molise.

