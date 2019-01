Airbnb e la onlus Wonder Grottole lanciano il progetto The Italian Sabbatical: quattro turisti potranno diventare cittadini temporanei e aiutare a risollevare le sorti del borgo

Produrre olio, coltivare prodotti locali, cucinare a casa di un’anziana signora per imparare le ricette del posto: chi non vorrebbe immergersi nella cultura e nella natura di un luogo incantevole e partecipare alla vita di un borgo contribuendo alla sua rinascita?

Siamo a Grottole, a pochi chilometri da Matera, terra lucana selvaggia e primitiva. Qui i 300 abitanti (e 600 case vuote), rischiano di veder diventare il proprio paese un borgo fantasma. È per questo che i ragazzi di Wonder Grottole, una onlus locale impegnata nella “rigenerazione urbana”, si sono messi in testa di ridare vita alla cittadina e, insieme con Airbnb, hanno messo in piedi il progetto The Italian Sabbatical.

Lo scopo è quello di trovare quattro volontari da tutto il mondo pronti a trasferirsi nel piccolo borgo, per diventare cittadini temporanei.

“ Il nostro sogno è ripopolare il centro storico di Grottole – racconta Andrea Paoletti, fondatore di Wonder Grottole -. In dieci anni vorremmo vedere il borgo pieno di persone di culture diverse perfettamente integrate con la comunità locale ”.

I prescelti dovranno svolgere prima un training di un mese che permetterà loro di entrare in contatto con la cultura e le tradizioni locali. Poi saranno pronti per accogliere i viaggiatori in visita al centro storico e gestire i soggiorni in una tipica casa locale di proprietà della Wonder Grottole. Nel contempo, i 4 fortunati lavoreranno nell’orto della comunità e impareranno a cucinare le ricette della gastronomia locale.

Requisiti e come candidarsi

I requisiti richiesti per poter partecipare alla selezione:

avere più di 18 anni

conoscere la lingua inglese

essere disposti a trasferirsi per tre mesi (da giugno ad agosto 2019) a Grottole

Per candidarti e per maggiori informazioni sul regolamento cliccate qui il sito www.italiansabbatical.com

Germana Carillo



