Un viaggio in treno illuminati dall’aurora boreale. Un Natale suggestivo per tutti coloro che decideranno di farsi abbagliare dalle luci verdi dell’Alaska.

Dimenticate il classico pranzo a seimila portate, quest’anno invece di allenare il gusto, potreste puntare sulla vista. Come? Salendo a bordo (per chi non soffre il clima rigido) dell’Alaska Railroad. La compagnia offre la possibilità di partecipare a un viaggio di otto giorni a bordo del treno Aurora , una mini crociera diretta verso l’aurora boreale.

Il viaggio inizia ad Anchorage, in Alaska, dove i passeggeri avranno un po’ di tempo per visitare la città, si passa poi da Talkeetna e da Denali, che è la vetta più alta del Nord America. Il tour si conclude a Fairbanks,che è appunto uno dei luoghi più suggestivi dove osservare l’aurora boreale, un’esperienza che lascia con il fiato sospeso.

Ormai da tempo, il Circolo Artico è minacciato dai cambiamenti climatici, ma nonostante ciò, questo splendido rifugio naturale, non smette di stupire con il suo paesaggio affascinante e mistico e l’aurora boreale fortunatamente si vede ancora.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della compagnia ferroviaria, anticipiamo che il pacchetto compreso di viaggio e camera è di circa 1459 dollari (intorno alle 1300 euro). Vi sono diverse partenze, il primo viaggio è il giorno di Natale, ma l’esperienza si può replicare fino alla primavera (quando ancora è visibile l’aurora boreale).

Ancora, il viaggio al contrario partendo da Fairbanks costa 1639 dollari a persona (poco meno di 1400 euro) e partirà il 22 dicembre. C’è, infine, l’opzione senza crociera: solo viaggio in treno che dura 12 ore e il costo si aggira attorno ai 200 dollari (circa 180 euro).

Siete pronti a salire a bordo?

