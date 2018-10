Cimiteri, luoghi infestati dai fantasmi, tra miti e leggende. Sparsi nel mondo ci sono tante località che conservano un fascino suggestivo e da brividi. L'autunno si sa, è la stagione giusta per scoprire mete lontane e misteriose, ecco il nostro tour virtuale a caccia di spettri.

I 10 luoghi più spaventosi del Pianeta

Foresta dei suicidi

Ai piedi del Monte Fuji in Giappone si trova un’inquietante foresta, la Aokigahara meglio conosciuta come la Foresta dei suicidi perché questo è un luogo maledetto, dove la gente decide di morire.

Un luogo inquietante tanto da essere stato set cinematografico dell’horror The Forest, distribuito in America. Aokigahara è un posto sconcertante, 35 chilometri immersi nel silenzio totale senza alcun tipo di fauna, ma solo alberi e piante inermi che contribuiscono a rendere l’atmosfera maledetta.

Foresta fantasma di Neskowin

La foresta fantasma di Neskowin esiste davvero. Si trova nell’Oregon, in una piccola località costiera tra Lincoln City e Pacific City. La foresta fantasma è formata dai resti di un antico bosco di alberi Sitka.

Il peccio di Sitka è originario della costa occidentale degli Stati Uniti e rappresenta la terza conifera più grande del mondo, dopo la sequoia e l’abete di Douglas.

Castello di Montebello e il fantasma di Azzurrina

Il castello di Montebello si trova a Rimini, in Emilia Romagna nella valle del Marecchia e dell'Uso, dove arte, storia e natura si fondono armoniosamente.

La vera protagonista di questo castello è Azzurrina, la figlia di Ugolinuccio di Montebello, nata nel 1370 e scomparsa appena cinque anni dopo. Si narra che la piccola fosse albina. Ed è per questo diventata la protagonista di una leggenda popolare medievale, molto conosciuta in Romagna, dal momento che la superstizione popolare collegava l’albinismo a eventi di natura diabolica...

Poveglia, a caccia di fantasmi nell'isola maledetta (FOTO)

L’isola di Poveglia si trova a sud di Venezia, lungo il canal Orfano. Oggi è disabitata e abbandonata e talmente misteriosa che le storie di fantasmi qui si perdono.

Un posto così macabro che in diverse epoche venne relegato a diverse mansioni. Nel 1700 ad esempio, sorse qui un lazzaretto dove i corpi delle persone colpite dalla peste, venivano bruciati e sepolti sotto i vigneti. Per questo, ancora oggi, non è raro trovare ossa umane sposando il terreno.

Museo dei Vampiri di Parigi

Se amate il mistero e le leggende, il Museo dei Vampiri di Parigi, unico nel suo genere, è un luogo da non perdere. Si trova poco fuori la capitale francese nella cittadina di Lilas ed è facilmente raggiungibile con la metropolitana.

Il Museo dei vampiri, alla fine del sentiero di ghiaia, è racchiuso da un ingresso nero e scarlatto. Dietro una porta, appare un giardino raccapricciante molto simile a un cimitero più che a un angolo di paradiso. Il proprietario è Jacques Sirgent, grande appassionato di vampiri, che da anni raccoglie materiali e cimeli da esporre nel suo museo.

Tomba di Jules Verne

Visitando il cimitero de la Madeleine ad Amiensi in Francia, non potrete fare a meno di soffermarvi su una tomba molto stravagante, quella di Jules Verne, il famoso autore di Ventimila leghe sotto i mari e tantissimi altri romanzi di fantascienza.

Verne morì all’età di 77 anni a causa del diabete e due anni sulla sua lapide venne collocata la scultura intitolata "Vers l'Immortalité et l'Eternelle Jeunesse", ovvero "Verso l'immortalità e l'eterna giovinezza".

Cimitero Greyfriars Kirkyard

Il Greyfriars Kirkyard è uno dei cimiteri più conosciuti al mondo e si trova a Edimburgo. Si dice che sia infestato dal fantasma del giudice George McKenzie che nel 600 fece imprigionare e morire di fame oltre mille presbiteriani scozzesi. Oggi si dice che continui a terrorizzare i visitatori.

Tour in Transilvania con Dracula

Il castello di Bran, conosciuto come il Castello di Dracula, è la fortezza più famosa e visitata della Transilvania e si trova a Bran, a pochi chilometri dalla città di Brasov. Costruito nel ‘300 da Ludovico I D’Angiò è arroccato su una parete rocciosa all’interno di una stretta gola. Un ambiente misterioso e pauroso.

Lawang Sewu Indonesia

Il palazzo Lawang Sewu era la sede ferroviaria della Compagnia Olandese delle Indie Orientali, ma durante la Seconda Guerra Mondiale, i giapponesi la usarono per imprigionare, torturare e uccidere nazionalisti indonesiani e coloni olandesi. Si dice che l’edificio sia infestato dai fantasmi.

Centralia in Pennsylvania

Centralia in Pennsylvania è una città che da sempre è stata avvolta nel mistero perché a causa dei livelli alti di monossido la gente si ammala spesso. Ma ciò che preoccupa di più sono le voragini che si aprono nel terreno. Per questo la città è semi deserta.

