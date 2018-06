Hai 18 anni e tanta voglia di fare un’esperienza diversa? Visita l’Europa grazie a DiscoverEU!, l’iniziativa che fa viaggiare gratuitamente 15mila giovani per l’intero territorio dell’Ue. Ecco tutte le informazioni per partecipare.

A partire dalle 12 di oggi (12 giugno) e fino alle 12 del 26 giugno, chiunque abbia almeno 18 anni può fare richiesta per lo speciale ticket gratuito per un inter-rail grazie all’Unione europea che ha messo a disposizione 12 milioni di euro per permettere a 15mila giovani di poter scoprire i vari Stati membri dell’Ue nel corso di quest’anno.

L’iniziativa promossa dal Partito popolare europeo (Ppe), ha trovato il benestare delle istituzioni comunitarie. Inoltre, visto che il 2018 è l’Anno europeo del patrimonio culturale, il viaggio potrebbe essere ancora più interessante, perché saranno molte le manifestazioni che si svolgeranno in tutta Europa per celebrare l’incredibile varietà del patrimonio culturale europeo.

“Per darti la possibilità di scoprire il nostro continente in lungo e in largo, il biglietto ti permetterà di prendere anche altri mezzi di trasporto, come autobus e traghetti. In casi eccezionali e quando non sono disponibili altri mezzi, potrai anche prendere l’aereo. In questo modo potranno partecipare anche i giovani che vivono nelle zone più remote o nelle isole”, si legge sul sito ufficiale.

Chi può partecipare?

Puoi partecipare se:

• hai 18 anni al 1º luglio 2018 (data di nascita compresa tra il 2 luglio 1999 e il 1º luglio 2000 incluso)

• hai la cittadinanza di uno dei 28 Stati membri dell’Unione europea

• inserisci il numero del passaporto o della carta d’identità nel modulo di domanda online

• parti da uno dei 28 Stati membri dell’UE

• hai intenzione di partire tra il 9 luglio e il 30 settembre 2018

• hai intenzione di viaggiare almeno 1 giorno e al massimo 30 giorni

• hai intenzione di visitare almeno 1 e al massimo 4 paesi stranieri all’interno dell’UE

• sei disposto a diventare un ambasciatore DiscoverEU

Come partecipare?

La domanda va compilata online sul sito della Commissione europea, lo speciale ticket avrà un valore complessivo, in media, di 255 euro a persona. Persone con esigenze particolari (mobilità ridotta e disabilità) avranno diritto a coperture economiche ulteriori. Un tagliando dal valore superiore ai 255 euro sarà garantito a quanti vivono nelle regioni ultra-periferiche. Il tagliando è nominativo e non è modificabile né trasferibile in nessun caso. Quindi in caso di rinuncia del viaggio all’ultimo momento il biglietto andrà perso. Eventuali spese dovute alla cancellazione del viaggio saranno a carico dei possessori del ticket.



L’Ue copre le spese di viaggio, ma non quelle di vitto e alloggio, a carico del partecipante che può viaggiare da un minimo di un giorno a un massimo di 30 e visitare da uno a 4 dei 28 Stati membri.

Il periodo di validità degli speciali ticket va dal 9 luglio al 30 settembre 2018 compresi, si può partecipare singolarmente o come gruppo di massimo 5 persone. I 15mila ticket saranno assegnati ai giovani dell’Unione europea in funzione della popolazione degli Stati membri. I Paesi più popolosi avranno quindi più ticket.

PER ALTRE INFORMAZIONI E PER PARTECIPARE CLICCA QUI

Leggi anche:

Dominella Trunfio