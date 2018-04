AAA cercansi due amici disposti a viaggiare gratis per scrivere una guida di viaggio digitale. L’annuncio è di Wow Air, la compagnia aerea islandese che offre per tre mesi un lavoro da sogno.

Come si legge nell’annuncio:

Ricapitolando, dunque, si cercano due amici disposti a trasferirsi come base a Reykjavik e che poi si spostino in 38 posti diversi per aiutare la compagnia a scrivere una guida. La mission sarà quella blog, storie di Instagram con consigli utili per il viaggio, fotografie che incorniciano le esperienze e via dicendo. Requisito sarà quindi la capacità di comunicare efficacemente attraverso i social.

Now hiring for the world’s best summer job! ☀ Get paid to move to Iceland and travel the world creating travel content this summer ✈🌍 Show us what you got in your hometown and apply here 👉 https://t.co/jZdVcSZ3PN#wowtravelguide pic.twitter.com/CWU21dnrko