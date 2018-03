In viaggio gratis per tutta l’Europa con un’unica missione: quella di documentare passo passo sui social, i luoghi e le esperienze vissute. Un’avventura rivolta agli influencer del web, ecco come partecipare.



La compagnia inglese Busabout ha pubblicato un annuncio sul proprio sito internet: si cercano 4 influencer per documentare un tour che si svolgerà in 15 paesi e 47 città. Si parte a fine maggio ed è prevista una retribuzione.

I profili richiesti

“Siamo alla ricerca di narratori accattivanti con menti creative che sono dipendenti da viaggi, avventure e divertimenti! Inutile dire che anche un drogato di social media aiuta”, scrive la compagnia.

Le figure ricercate sono quattro:

Instagrammer: la persona dello scatto perfetto, con le migliori didascalie;

YouTuber: la persona che non trascura nessun dettaglio con la sua videocamera, che vive per raccontare le storie e vuole provare nuovi modi per condividere le proprie esperienze;

Blogger: la persona che ama scrivere e la cosa più interessante per lei è raccontare il viaggio al mondo;

Esperto di Snapchat e Stories: la persona che adora condividere le sue esperienze in tempo reale e in maniera spontanea.



Dove e come si viaggia

I candidati scelti partiranno per un viaggio di tre mesi che includerà tappe nelle più belle capitali europee, da Roma fino a Parigi, senza dimenticare perle nascoste come il Lago di Bled o San Sebastian e ancora tanta adrenalina nelle Alpi svizzere e un po’ di relax nelle acque cristalline della Croazia.

Si viaggia con i bus di Busabout, e a ogni tappa si scopre la meta con delle guide locali. In questa mappa ci sono tutte le tappe:

Requisiti e come candidarsi

Le candidature sono aperte fino al 17 aprile, per candidarsi oltre bisogna dimostrare dimestichezza da professionista dei social e avere 18 anni. Per candidarsi inviare il form della domanda che si trova sul sito della compagnia e realizzare un video di 60 secondi raccontando qualcosa di sé e perché reputa di essere la persona adatta a questo lavoro.

Dopo la prima selezione ci sarà anche un colloquio skype. Ci si può candidare anche in gruppo, ma ogni componente deve proporsi per una sola delle quattro posizioni aperte. Durante il viaggio Busabout coprirà tutte le spese, e alla fine si riceverà un bonus in base al successo riscosso sui social.

Dominella Trunfio