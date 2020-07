Come trascorrere 10 giorni con 10 amici gratis in un casale da sogno in Toscana come nel Decamerone

Dieci giorni con dieci amici, proprio come accade nel Decamerone di Boccaccio. A promuovere l’idea è Airbnb, il noto portale che mette in contatto chi affitta case per vacanze e che ora lancia un vero e proprio concorso: chi vince potrà trascorrere una vacanza di 10 giorni in un bellissimo casale della Toscana con altrettanti amici ritrovati dopo il lockdown. Domande da inviare entro il 15 luglio.

Al posto delle 100 novelle boccacciane, ci sono in palio 10 esperienze online da vivere insieme, dalla lezione di yoga con un’atleta olimpica statunitense fino a un concerto privato direttamente dall’Islanda.

L’obiettivo è quello di far riunire vecchi amici dopo essere stati tanto tempo separati e dare così la possibilità di trascorrere una vacanza lontano dalla città, a contatto con la natura. Il tutto in un’antica villa immersa in un parco di 18 ettari con ulivi e boschi di querce secolari. Sette camere e sei bagni per dare ad ognuno il proprio spazio. Una piscina con acqua salata, un anfiteatro romano e un forno a legna all’aperto per vivere momenti indimenticabili.

Come ci si candida

Quello che è necessario è scrivere un breve racconto di 300 parole sulla storia di amicizia che vi lega ai vostri amici e spiegare cosa vuol dire vivere un Decameron nel 2020.

“Una giuria valuterà le storie inviate sulla base di criteri quali stile letterario, originalità e valori del racconto. Il vincitore si aggiudicherà questa esperienza indimenticabile da vivere insieme ai propri amici!“

Per partecipare alla selezione, inviate la vostra storia entro il 15 luglio 2020 alle ore 23.59.

QUI tutti i dettagli.

Fonte: Airbnb

