Ripartire in green: come alberghi e strutture ricettive possono rilanciarsi investendo sul turismo verde

Il turismo sostenibile può essere la chiave per il rilancio del settore all’indomani della pandemia. Sempre più amato e diffuso sia in Italia che all’estero, soprattutto in questo momento potrebbe favorire la ripresa degli alberghi, che nel 2020 hanno subito i pesanti effetti della pandemia.

Gli italiani negli ultimi anni hanno dimostrato un crescente interesse per l’eco-turismo, sia nella scelta delle mete che nei servizi offerti dalle strutture ricettive. Tra questi, vi è la possibilità di usare l’e-bike a noleggio ma anche quella di trovare le colonnine di ricarica per chi viaggia con la propria auto elettrica. Ma ci sono tante altre opportunità atte a favorire la mobilità e di conseguenza il turismo sostenibile.

A offrire svariate soluzioni e consulenze è ECS Energy Charging Solutions che si occupa di efficientamento energetico e mobilità elettrica ma anche della progettazione, della produzione, della gestione di stazioni di ricarica per E-Bike e veicoli elettrici 2 e 4 ruote.

In particolare, ECS fornisce una consulenza completa a livello energetico alle aziende e alle attività commerciali, dagli enti turistici alle pubbliche amministrazioni, dai condomini alle abitazioni, per attivare tutte quelle azioni volte da una parte al risparmio energetico, dall’altra al minor impatto ambientale, compresa la fornitura di colonnine per la ricarica di auto elettriche ed e-bike.

E-bike e colonnine di ricarica, i turisti amano l’elettrico

Gli italiani nel 2020 hanno fatto ricorso sempre di più alla mobilità elettrica, con un vero e proprio boom di e-Bike. E neanche in vacanza avranno intenzione di rinunciarvi. Per questo, molte strutture turistiche si sono già dotate di sistemi di ricarica per E-Bike, moto o auto.

ECS Energy Charging Solutions mette a disposizione una serie di soluzioni integrate, come stazioni di ricarica per due e quattro ruote, una piattaforma di gestione e servizi di promozione, che permetteranno di accogliere i clienti offrendo una marcia in più. Inoltre, tutti i servizi sono personalizzabili per adattarsi alle esigenze della struttura e dei suoi ospiti.

Un esempio? Si possono creare dei veri e propri corner dedicati all’E-Biker e al cliente che arriva con la sua bici elettrica (stazioni di ricarica, portabici, pensiline con e senza fotovoltaico, segnaletica e tanto altro ancora per garantire loro la migliore esperienza possibile).

Affidarsi a ECS permette anche di avere alta visibilità grazie alla piattaforma integrata che offre diversi strumenti di comunicazione e digital marketing. Tra questi una serie di servizi di promozione digitali ed innovativi, in grado di raggiungere ogni utente tramite app e di coinvolgerlo in un’esperienza unica ed interattiva. Un ristorante, ad esempio, grazie alla funzione di proximity può inviare una notifica push a tutti gli automobilisti nelle vicinanze, offrendo una promozione o uno sconto.

Una scelta che può essere adottata non solo dagli hotel ma anche dalle pubbliche amministrazioni. L’installazione di colonnine di ricarica e la presenza di un servizio di noleggio di veicoli elettrici nei propri territori infatti attirerebbe i turisti più attenti all’ambiente.

In questo modo, sia gli hotel che i Comuni potrebbero intercettare fasce di clientela sempre più ampie che prediligono le strutture e i territori in grado di offrire tali servizi. Ma non solo. I turisti che stazionano presso la colonnina di ricarica, nel frattempo, possono visitare la città, consumare e scoprire il territorio innescando un circolo virtuoso che alimenta i flussi turistici e migliora servizi e infrastrutture.

Soluzioni di efficientamento energetico per strutture turistiche e alberghiere

La vostra struttura è efficiente dal punto di vista energetico? Rispetta i requisiti di eco sostenibilità e utilizza energie da fonti rinnovabili? Offre servizi ai clienti davvero green come la possibilità di ricaricare la propria auto elettrica e l’e-Bike?

Tante domande a cui non sempre si può trovare da soli una risposta. Come fare dunque a rendere il proprio albergo più amico dell’ambiente, per soddisfare le richieste degli ospiti?

Non si può improvvisare ma occorre affidarsi a professionisti capaci di trasformare le strutture ricettive in alberghi davvero verdi.

Varie sono le proposte di ECS Energy Charging Solutions sul fronte dell’efficienza energetica, adatte sia agli hotel che alle abitazioni private. Si tratta di soluzioni che garantiscono l’efficientamento energetico, ad esempio, attraverso forniture personalizzate di energia elettrica e gas, illuminazione Led, centrali termiche, coibentazioni, impianti fotovoltaici.

Efficienza energetica e mobilità elettrica, un binomio vincente nell’ottica del rilancio del turismo in chiave sostenibile.