Le città più belle da visitare nel 2022 secondo Lonely Planet. Nella classifica anche una meta italiana

10 mete imperdibili da visitare nel 2022 secondo la guida Lonely Planet. Nella classifica c’è anche l’incantevole Firenze

Il 2022 è ormai quasi alle porte e state già pensando ai viaggi da pianificare per iniziare il nuovo anno con entusiasmo? Se siete indecisi sulla prossima meta, vi consigliamo di prendere ispirazione dalla classifica pubblicata recentemente dalla celebre casa editrice australiana Lonely Planet, specializzata nelle guide turistiche. Nella top 10 sono state incluse città del mondo completamente diverse tra loro, ma tutte ricchissime di fascino.

Al primo posto troviamo Auckland, la città più grande della Nuova Zelanda (oltre che una delle più vivaci), che si sviluppa intorno a due porti. A seguire è stata premiata Taipei, la capitale di Taiwan, ricchissima di attrazioni e dove non ci si annoia mai. Sul terzo gradino del podio, c’è invece Friburgo, che sorge nella meravigliosa Foresta Nera tedesca. Si tratta di una località estremamente vivace e popolata da tantissimi studenti universitari. A renderla unica è la presenza di edifici medievali e i pittoreschi ruscelli che attraversano la città.

Nella top 10 pubblicata da Lonely Planet, al nono posto, c’è anche un gioiello italiano: Firenze, antica città che custodisce numerosi capolavori e monumenti divenuti iconici in tutto il mondo. Proprio quest’anno quest’anno la Galleria degli Uffizi di Firenze è stato eletto il miglior museo del mondo dalla prestigiosa rivista inglese Time Out. Insomma, è praticamente impossibile non restare affascinati dalla culla del Rinascimento!

La top 10

Auckland, Nuova Zelanda

Taipei, Taiwan

Friburgo, Germania

Atlanta, USA

Lagos , Nigeria

Nicosia, Cipro

Dublino, Irlanda

Mérida, Messico

Firenze, Italia

Gyeongju, Corea del Sud

