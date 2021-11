Ponte di Ognissanti: i 10 suggestivi borghi italiani più belli e imperdibili

Borghi abbandonati, e non solo. Dove andare oggi, Festa di Ognissanti?

Se non avete ancora programmato nulla, potete ispirarvi alla nostra lista che racchiude alcuni tra i borghi italiani da non perdere, tra cui spiccano quelli abbandonati.

Ognuno caratterizzato da una chicca particolare, per fare un tuffo tra natura ed enogastronomia ed accontentare davvero tutti!

Ponte di Ognissanti: 10 borghi italiani da non perdere

Craco, Basilicata

Sono migliaia i visitatori che ogni anno visitano Craco, il paese in provincia di Matera diventato borgo fantasma dopo una disastrosa frana del 1963. Per tutelare la sua integrità, il borgo color ocra si visita in gruppi e accompagnati, per ragioni di sicurezza, da una guida.

Pentedattilo, Calabria

Pentedattilo è un piccolo borgo fantasma incastonato tra le montagne aspromontane della costa jonica della provincia di Reggio Calabria. Un piccolo paesino legato a leggende di fantasmi e storie di amori traditi dove il tempo sembra essersi fermato.

Gairo Vecchio, Sardegna

Il suo nome deriva dal greco e si traduce terra che scorre. Gairo vecchio è uno dei paesi fantasmi più affascinanti della Sardegna e uno degli angoli più suggestivi dell’Ogliastra.

Mezzano di Primiero, Trentino Alto Adige

Questo paese del Trentino è tra i Borghi più Belli d’Italia. Grazie alle cataste di legna d’autore si trasforma in un vero e proprio museo a cielo aperto. Il legno viene spesso utilizzato per creare oggetti funzionali ma anche manufatti artigianali, come sculture artistiche, e giocattoli.

Monteruga, Puglia

Tra le sterpaglie delle campagne di San Pancrazio, Salice e Veglie, nel cuore del Salento si trova Monteruga, un piccolo borgo fantasma nato in epoca fascista che da oltre trent’anni non conta più abitanti.

Laturo, Lazio

Laturo si può raggiungere soltanto attraversando boschi e antiche mulattiere, unici canali che lo uniscono alla “civiltà”. Viene considerato uno dei borghi abbandonati più suggestivi ed estremi del centro Italia.

Gangi, Sicilia

Gangi è un pittoresco paesino siciliano che con un po’ di fantasia potrebbe sembrare un guscio di tartaruga. Il perché è presto detto, il borgo che si trova a 80 chilometri da Palermo, domina una piccola collina e la sua forma assomiglia da lontano a quella di una testuggine.

Bosa, Sardegna

Bosa è un borgo antico della provincia di Oristano, in Sardegna ed è caratteristico per le sue case tutte colorate che da lontano, creano un effetto davvero suggestivo.

Civita di Bagnoregio, Lazio

Questo piccolo gioiellino raggiungibile solo a piedi è incastonato in un colle tufaceo minato alla base sia dalla continua erosione di due torrentelli che scorrono nelle valli sottostanti che, dalle piogge e dal vento.

Nemi

Nemi è il comune più piccolo dei castelli romani, conosciuto principalmente per la sagra delle fragole che si svolge ogni anno la prima domenica di giugno. Un gioiellino paesaggistico ed enogastronomico!