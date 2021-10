I 10 borghi più belli d’Europa secondo i social. Nella top 10 ce n’è anche uno italiano ricco di fascino

Alla scoperta dei 10 borghi più belli del Vecchio Continente secondo gli utenti dei social. Nella classifica c’è anche il pittoresco borgo di Vernazza

Le grandi città offrono tanti servizi e in tanti casi sono ricchi di storia e monumenti celebri, ma non si può negare che i borghi abbiano un fascino senza eguali. I paesini rappresentano la meta perfetta per chi non tollera il traffico selvaggio e predilige i ritmi più lenti.

Negli ultimi tempi i borghi sono diventati sempre più gettonati anche da chi sceglie di acquistare o affittare casa, come conferma un report pubblicato dal noto portale immobiliare britannico Rightmove. Infatti, tra giugno e luglio di quest’anno le richieste relative ad abitazioni che si trovano nei borghi sono cresciute addirittura del 126% rispetto al 2020.

Anche il Vecchio Continente è pieno di villaggi incantevoli, che vale la pena visitare almeno una volta nella vita. Ma quali sono? Ce lo svela il inglese Uswitch Limited (che nasce come comparatore di prezzi per una vasta gamma di servizi) che analizzato le foto scattate nei vari borghi sparsi per il continente europeo dagli utenti su due social molto popolari: Instagram e Pinterest. Sulla base del numero dei post e dei pin, ha realizzato una classifica con i 10 borghi più amati a livello europeo. Nella top 10, al quarto posto, troviamo Vernazza, il pittoresco borgo marinaro delle Cinque Terre.

Ad aggiudicarsi il primo posto Oia, il meraviglioso borgo di Santorini (Grecia), seguito da Göreme, villaggio turco che sorge negli incredibili paesaggi lunari della Cappadocia e Hallstatt, il pittoresco villaggio austriaco che sorge sulla sponda occidentale dell’omonimo lago.

Vernazza inserito nella top 10

“Vernazza ti offrirà un’esperienza di vacanza tradizionale in stile mediterraneo con un porto protetto sul lato nord-ovest di questo storico villaggio di pescatori e diversi ristoranti locali, chiese, e castelli” si legge sul sito di Uswitch Limited.

E, in effetti, questo borgo ligure delle Cinque Terre è un gioiello da non perdere, annoverato tra i borghi più belli d’Italia.

Cosa vedere a Vernazza

Vernazza affascina per i suoi scorci pittoreschi e i suoi tramonti mozzafiato. Se vi trovate in questa località, concedetevi una visita al Castello Doria, un’imponente fortezza medievale adagiata su un costone di roccia. Il castello ospita un museo ed è il luogo perfetto da cui godere di un meraviglioso panorama.

Merita di essere visitato anche il Santuario della Madonna di Reggio, raggiungibile attraverso un affascinante sentiero che inizia vicino la stazione ferroviaria e chiesa di Santa Margherita d’Antiochia, la cui costruzione risale al Trecento e alla quale è legata un’antica leggenda.

Se siete amanti del trekking, percorrete il Sentiero Azzurro, che unisce Cinque Terre (Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso) e offre una vista incantevole sul mare.

La classifica dei borghi europei con i vari punteggi ottenuti

Ecco la classifica completa:

Fonte: Uswitch

