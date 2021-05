Bonus Vacanze 2021 “potenziato”: sconti anche in agenzie di viaggio

Si potrebbe “allargare” il bonus vacanze 2021: si punta infatti ad estendere la misura, rendendo possibile chiedere sconti direttamente nelle agenzie di viaggio e presso i tour operator.

Tutto ciò potrebbe avvenire con il decreto Sostegni bis cui sta lavorando il Governo Draghi. Tra le ipotesi anche quella di rateizzare il Bonus e renderlo utilizzabile per più soggiorni e in diverse strutture turistiche, mentre è al vaglio anche l’ipotesi di riaprire i termini per nuove domande (per il momento, infatti, il bonus lo possono usare solo coloro che ne hanno fatto richiesta entro il 31 dicembre 2020).

Leggi anche: Da lunedì zona gialla per tutta Italia, solo una Regione resterà arancione

Secondo la disciplina attualmente in vigore, il bonus vacanze è utilizzabile solo in un’unica soluzione e presso un’unica struttura ricettiva, fruibile all’80% sotto forma di sconto immediato per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore e un restante 20% da poter scaricare come detrazione di imposta.

Al momento, può essere speso per i soggiorni in Italia in alberghi, villaggi turistici, agriturismi, campeggi e bed&breakfast. Può essere utilizzato dai nuclei familiari con un reddito Isee fino a 40mila euro. Per il calcolo è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica che ha valore dal momento della presentazione al 31 dicembre successivo. Non sembra invece essere in discussione l’entità del contributo, modulato secondo il numero dei componenti del nucleo famigliare: si va da un massimo di 500 euro per le famiglie composte da tre o più persone a un minimo di 150 euro per i single, passando per i 300 euro per le coppie.

Fonte: Senato della Repubblica

Leggi anche: