Yozakura: la meravigliosa fioritura dei ciliegi giapponesi di notte

Lo spettacolo dei ciliegi in fiore ammirato in Giappone alla luce del giorno, è altrettanto suggestivo di notte. Uno show naturale molto amato in Oriente noto come yozakura.

La fioritura dei ciliegi ogni anno attira milioni di persone in Giappone nei mesi primaverili. Il paese si tinge di rosa grazie all’esplosione di questi delicati fiori, che colorano ogni angolo del paese. Per ammirare al meglio lo spettacolo, anche nelle ore notturne, a Tokyo vengono predisposte particolari illuminazioni in grado di rendere ancora più magica l’atmosfera.

Le luci regalano una nuova suggestione ai ciliegi. Gli stessi abitanti della città, ormai abituati ad ammirare lo spettacolo ogni anno, non finiscono di stupirsi. Si tratta di uno scenario tanto bello da non sembrare neanche vero.

Le temperature primaverili e l’illuminazione invogliano gli abitanti a fare lunghe passeggiate serali per godere di questa meraviglia per gli occhi.

Tante sono le immagini e i filmati postati sui social e sul web: che sia di giorno o di notte, i ciliegi in fiore non finiranno mai di lasciarci a bocca aperta.

Yozakura, ecco gli spettacolari video:

