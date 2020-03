Nevicata fuori stagione imbianca Tokyo durante la fioritura dei ciliegi

L’Hanami si tinge di bianco, a Tokyo nevica sui fiori di ciliegio. In Giappone lo spettacolo dell’hanami quest’anno è stato reso ancora più suggestivo da una nevicata fuori stagione ma pochi potranno ammirarlo dal vivo. L’uomo si ferma ma la Natura continua a regalare spettacolo.

In una Tokyo stranamente silenziosa per la chiusura dei negozi del fine settimana e per i timori legati al coronavirus, la neve ha imbiancato gli alberi di ciliegio in piena fioritura. Ieri mattina, una forte nevicata si è abbattuta nella regione del Kanto. La folla è scomparsa dai quartieri frenetici degli affari e dei turisti e dopo 32 anni, la città si è ritrovata sotto uno speso strato di neve a fine marzo.

La natura, coi suoi tempi, va avanti anche se noi non possiamo ammirarla a causa del coronavirus. Ed è successo che la frenetica Tokyo si sia trovata silenziosamente con i ciliegi in fiore ricoperti di neve. Nelle strade più trafficate della città le auto hanno lasciato il posto a una coltre bianca che possiamo ammirare nei video di seguito:

A immortalare i fiori di ciliegio che fiancheggiano il fiume Meguro c’era qualche coppia, famiglie e fotografi che hanno sfidato le intemperie pur di non perdersi la sakura no kaika imbiancata.

Su Twitter sono apparse anche le immagini del silenzioso Parco Fujimori di Hachioji con i suoi fiori di ciliegio innevati.

In Giappone le restrizioni non sono ancora ai livelli italiani, anche se la governatrice metropolitana di Tokyo Yuriko Koike la sera del 25 marzo ha chiesto ai residenti di astenersi dal compiere viaggi non essenziali durante il fine settimana, spiegando che la capitale si trovava di fronte a

“una fase importante nella prevenzione di un aumento esplosivo del numero di infezioni”.

Uno spettacolo che quest’anno tanti ammireranno solo a distanza.

Fonti di riferimento: Kyodonews, JapanTimes

LEGGI anche:

10 luoghi dove ammirare le fioriture di primavera, al di là dell’Hanami