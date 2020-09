Danxia Cinese: i 7 paesaggi più sorprendenti

La Danxia è un fenomeno geologico e cromatico che interessa numerosi paesaggi della Cina, con particolare riferimento alle zone del sud-est e del sud-ovest del Paese.

Il paesaggio si tinge di colori inaspettati per via della presenza dell’accumulo di vari tipi di rocce nel corso dei secoli. Quando è il colore rosso a spiccare, ciò indica una presenza preponderante di arenaria, caratterizzata proprio da questa tonalità di colore.

Gli esperti hanno individuato in Cina oltre 700 manifestazioni della Danxia, il cui studio è oggetto di un apposito ramo della geomorfologia. Nel corso delle ere geologiche, rocce di diversa tipologia e colore sono state trasportate dalle acque fluviali, formando i paesaggi che noi ora possiamo osservare con stupore.

Vi presentiamo dunque i sette più sorprendenti luoghi in cui poter ammirare il fenomeno della Danxia in Cina.

Danxia Mountain

Questo monte reso quasi magico dal fenomeno della Danxia è collocato nella provincia di Guangdong e si distingue per la presenza di rocce color rubino. Ciò non sorprende, poiché lo stesso termine Danxia è utilizzato per indicare i raggi rossi del sole. Essa è stata paragonata ad una scultura di rubino ed ha così dato il nome al “China Red Stone Park“. Danxia Mountain, per via del proprio colore e della propria conformazione, è considerata l’esempio più classico della manifestazione di tale fenomeno.

Wuyi Mountain

Wuyi Mountain è situata nella provincia cinese di Fujian e ricopre un area di 70 chilometri quadrati. L’area presenta un’altezza media di 350 metri e è caratterizzata da un clima caldo e umido. È costituita da una tipica formazione di rocce di colore rosso con estremità superiori piatte e versanti scoscesi. Il paesaggio è reso ancora più sorprendente dalla presenza di corsi d’acqua che scorrono tra le rocce.

Dajin Lake

In questo caso ci troviamo ad osservare un singolare fenomeno di Danxia sull’acqua. È proprio l’acqua, accompagnata dal vento, che nel corso dei millenni ha provocato l’erosione delle rocce rosse caratteristiche della Damxia, lasciando spazio al bacino che ha accolto un lago considerato meraviglioso per via dei riflessi che si scorgono tra le sue acque. Dajin Lake si trova nella provincia di Fujian.

Longhu Mountain

Longhu Mountain è situata nella provincia cinese di Giangxi, culla del taoismo. Ricopre un’area di 80 chilometri quadrati ed è considerata una delle forme di Danxia più evolute. Conglomerati di rocce vulcaniche e di rocce rosse si sono stratificati nel corso dell’era Mesozoica, fino a comportare la formazione del fenomeno, ora collocato in un luogo considerato sacro da parte dei taoisti.

Langshan Mountain

Tra le province di Hunan e Guangxi si colloca un bacino lungo e stretto costituito da sabbie e da rocce di colore rosso. La sua formazione risale al periodo Cretaceo e all’era Mesozoica. Il paesaggio è reso ancora più spettacolare del fiume Zijiang. La presenza di vallate, cave e picchi di colore rosso contribuiscono a costituire uno scenario particolarmente avventuroso.

Zhangye Danxia

Di fronte a questo tipo di paesaggio, ci si trova ad ammirare una delle più spettacolari congregazioni di differenti tonalità di colori, unite in un unico luogo sul territorio cinese. Essa raccoglie probabilmente la maggiore varietà di sfumature rocciose presenti sul nostro pianeta. Si tratta della più vasta Danxia riscontrabile in Cina ed è collocata nella provincia di Gansu. Le sue colline colorate ricoprono una superficie di circa 300 chilometri quadrati.

Chishui Danxia

La formazione di questa Danxia può essere fatta risalire al periodo Giurassico e al Cretaceo, portando ad un salto all’indietro di circa 100 milioni di anni. Essa è collocata nella provincia cinese di Guizhou, in un’area dal clima molto umido a dalla vegetazione particolarmente fitta. La presenza delle rocce è accompagnata da cascate e corsi d’acqua che rendono il paesaggio color rubino ancor più affascinante.

