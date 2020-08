Coronavirus: Bali rimarrà chiusa ai turisti per tutto il 2020

I turisti non potranno visitare Bali per il resto del 2020 a causa dell’emergenza coronavirus.

La riapertura dell’isola indonesiana ai visitatori era prevista per il prossimo 11 settembre ma, data la situazione fuori dai suoi confini, le autorità hanno revocato la decisione per precauzione.

A poter godere delle spiagge, dei templi e delle altre attrazioni di Bali saranno dunque solo i residenti, almeno fino alla fine dell’anno.

“La situazione in Indonesia non consente ai turisti internazionali di visitare il Paese, inclusa Bali. Il governo centrale sostiene il piano per favorire la ripresa del turismo aprendo le porte ai visitatori internazionali. Tuttavia, questo richiede cura, prudenza e preparazione, non si può avere fretta”, ha spiegato I Wayan Koster, governatore dell’isola.

L’Indonesia ha registrato 6.680 morti e 153.000 casi confermati di contagio durante l’emergenza coronavirus, mentre a Bali i contagi sono stati circa 4000 con 49 decessi.

Al momento la situazione è sotto controllo, le guarigioni sono in aumento e il tasso di mortalità è diminuito, ma si è comunque deciso per prudenza di non riaprire l’isola ai flussi di turisti stranieri.

Fonte di riferimento: Channel News Asia

