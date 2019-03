Una festa di colori con tutte le sfumature del rosa. Come ogni anno in Giappone l’arrivo della primavera coincide con l’hanami, la tradizionale usanza primaverile di ammirare la fioritura degli alberi e in particolare, quella dei ciliegi, i cui fiori sono chiamati sakura.

Una straordinaria fioritura che inizia a marzo/aprile e si protrae fino a fine maggio. È una ricorrenza festosa che i giapponesi trascorrono organizzando pic-nic sui prati e bevendo sake in compagnia di amici e parenti.

Prima di scoprire quali sono i parchi più belli dove ammirare l’hanami e quando inizierà per il 2019, scopriamo qualcosa in più su questa suggestiva tradizione.

Hanami, etimologia

In giapponese, 'hana' vuol dire fiori e 'mi' sta per guardare, osservare, quindi di per la parola hanami significa proprio “osservare i fiori”. Il paese pullula di ciliegi che con i loro colori magici creano un’atmosfera davvero fiabesca. L’hanami è un rito millenario ricco di fascino e di simbolismo, in grado di plasmare l'intera cultura nipponica e di rappresentare perfettamente lo spirito e l'identità del popolo giapponese.

Hanami, storia

L'origine dell'hanami affonda le sue radici nel passato leggendario del Paese del Sol Levante. Secondo il Nihon Shoki, il libro degli Annali del Giappone, questo rituale era praticato già nel III secolo dopo Cristo. Un'altra leggenda narra invece che fu il sacerdote En-no- Ozuno, nel VII secolo, a piantare gli alberi di ciliegio presso la città di Yoshino, lanciando una maledizione contro chiunque avesse osato abbatterli.

Secondo altri, l'hanami non sarebbe una tradizione autoctona, ma un'usanza importata dalla Cina, che all'epoca della dinastia Tang esercitava una notevole influenza culturale sul Giappone del periodo Nara (710-784).

Inizialmente però l'hanami non si riferiva ai ciliegi, ma agli ume, vale a dire gli alberi di prugne. Nel periodo successivo, sotto la dinastia Heian (794-1185), la corte giapponese si trasferì stabilmente a Kyoto. Proprio in quest'epoca, in virtù della loro sfolgorante bellezza, i sakura soppiantarono gli ume.

Hanami, significato simbolico

Anticamente l’hanami aveva uno scopo divinatorio, durante la stagione primaverile si lasciavano offerte votive ai piedi dei ciliegi come buon auspicio di prosperità e di raccolti abbondanti. Si pensava che la fioritura indicasse il momento più propizio per la semina, soprattutto quella del riso.

Oggi, questa celebrazione è collegata al significato di rinascita, di rinnovamento della natura e dello spirito. Ma il senso più profondo dell'hanami è legato alla fragilità, alla caducità della vita e alla transitorietà delle cose. La fioritura dei ciliegi è uno spettacolo bellissimo ma destinato a finire presto, proprio quando ha raggiunto il suo culmine.

Hanami, festa nei parchi

L’hanami come dicevamo è una festa che si trascorre all’aria aperta degustando sake tra canti e danze tradizionali. In alcuni parchi più frequentati, come il parco Ueno a Tokyo, le persone si radunano già dalla sera prima per assicurarsi i posti migliori, da cui poter ammirare gli scorci più suggestivi.

I Giapponesi stendono tappetini azzurri ai piedi dei ciliegi e portano il cibo nei bento, i caratteristici vassoi contenitori a scomparti. Il dolce tipico dell'hanami è il sakura mochi, fatto con pasta di fagioli e riso pressato e avvolto in una foglia di ciliegio salata.

Altro piatto caratteristico dell'hanami è l'hanami-dango, costituito da polpette di riso servite col tè verde, che in questa occasione vengono realizzate nei tre colori che simboleggiano la primavera (rosa, bianco e verde).

Hanami, dove ammirarlo

L'hanami è uno spettacolo visibile in tutto il territorio del Sol Levante. Ma ci sono alcuni luoghi in cui la fioritura dei ciliegi assume un fascino particolare, che richiama ogni anno moltissimi visitatori. Citiamo i più conosciuti:

Il parco Maruyama a Kyoto: celebre soprattutto per lo shidarezakura, ovvero il ciliegio piangente. È una varietà di ciliegio unica al mondo, la cui fioritura è uno spettacolo che merita di essere visto.

Il parco di Ueno a Tokyo: è sicuramente tra i luoghi più suggestivi in cui festeggiare l'hanami. Al suo interno ospita alcuni templi del XVII secolo, oltre allo zoo e il laghetto Shinobazu-ike.

Il castello di Himeji (prefettura di Hyōgo): nell'immaginario collettivo è considerato da sempre il castello simbolo del Giappone. È contornato da un bosco di ciliegi che formano un labirinto.

Il monte Yoshino (prefettura di Nara): è considerato il miglior posto per ammirare la fioritura dei sakura. Sul dorso della montagna sono stati piantati più di 100 mila ciliegi

Hanami, mappa e previsioni per il 2019

Quest’anno la prima fioritura è prevista per il 18 marzo a Kochi e proseguirà fino al 19 maggio a Hokkaido, questo significa che rispetto agli altri anni la fioritura è in ritardo. La mappa indica la stagione di osservazione dei fiori di ciliegio del Giappone per il 2019. I primi fiori compaiono ad Okinawa (Giappone meridionale) per poi spostarsi verso nord fino all'Hokkaido all'inizio di maggio.

Le date della prima fioritura e della piena fioritura sono soggette a variazioni a causa delle temperature, del vento e della pioggia. Ti consigliamo vivamente di controllare spesso le previsioni del tempo.

Vediamo per quando è prevista la fioritura dei ciliegi nelle principali città del Giappone:

• Tokyo dal 23 marzo

• Nagoya dal 21 marzo

• Kyoto dal 25 marzo

• Osaka dal 25 marzo

• Fukuoka dal 17 marzo

• Kochi dal 18 marzo

Tutte le altre date le puoi consultare cliccando qui

Hanami anche in Italia

L’hanami è così affascinante che da tempo è sbarcato anche in Italia. Questa ricorrenza viene festeggiata ogni anno da tantissimi persone al laghetto dell'Eur di Roma, dove si possono ammirare i 1000 sakura donati dal primo ministro Nobusuke Kishi durante la sua visita ufficiale in Italia avvenuta nel 1959, che formano la Passeggiata del Giappone.

Dominella Trunfio