Un suggestivo tappeto blu che si confonde con il cielo: in Giappone fiorisce ogni anno in primavera la Nemophila Blu, fiori originari degli Stati Uniti, il cui nome comune è Baby Blue Eyes.

Non c’è solo l’Hanami con i bellissimi fiori di ciliegio, all’Hitachi Seaside, un parco giapponese e non sono sbocciati in questi giorni circa 4,5 milioni di Nemophila ricoprendo intere distese e regalando un effetto ottico davvero singolare. Sembra, infatti, di camminare su un mare azzurro grazie a questi piccoli fiori che crescono sui prati della collina Miharashi, nella prefettura di Ibaraki.

E come per la fioritura dei ciliegi anche per i Nemophila blu, c’è un vero e proprio tour per ammirare l’incredibile spettacolo. A novembre di ogni anno, vengono piantati ii semi su un’area di 35mila metri quadrati, che vengono poi coperti con teli antigelo fino alla primavera.

Il risultato? Quello che vedete in queste immagini:

Guardate che meraviglia in questi video:

Per maggiori informazioni per visitare il parco clicca qui

Dominella Trunfio