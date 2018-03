Il Giappone si tinge di rosa e di tutte le sue sfumature grazie all’hanami, la tradizionale usanza primaverile di ammirare la fioritura degli alberi e in particolare, quella dei ciliegi, i cui fiori sono chiamati sakura.

In circa 60 località del paese nipponico avviene questa straordinaria fioritura che inizia a marzo/aprile e si protrae fino a fine maggio. Prima di scoprire quali sono i parchi più belli dove ammirare l’hanami, scopriamo qualcosa in più su questa tradizione.

In giapponese, 'hana' vuol dire fiori e 'mi' sta per guardare, osservare, quindi di per la parola hanami significa proprio “osservare i fiori”. Il paese pullula di ciliegi che con i loro colori magici creano un’atmosfera davvero fiabesca. L’hanami è un rito millenario ricco di fascino e di simbolismo, in grado di plasmare l'intera cultura nipponica e di rappresentare perfettamente lo spirito e l'identità del popolo giapponese.

Il significato simbolico

Anticamente l’hanami aveva uno scopo divinatorio, durante la stagione primaverile si lasciavano offerte votive ai piedi dei ciliegi come buon auspicio di prosperità e di raccolti abbondanti. Si pensava che la fioritura indicasse il momento più propizio per la semina, soprattutto quella del riso.

Oggi, questa celebrazione è collegata al significato di rinascita, di rinnovamento della natura e dello spirito. Ma il senso più profondo dell'hanami è legato alla fragilità, alla caducità della vita e alla transitorietà delle cose. La fioritura dei ciliegi è uno spettacolo bellissimo ma destinato a finire presto, proprio quando ha raggiunto il suo culmine.

Mappa e previsioni per il 2018

Secondo la Japan Meteorological Corporation, la fioritura dei ciliegi potrebbe iniziare con i Somei Yoshino (Yoshino cherry), la varietà sakura più popolare, il 22 marzo a Tokyo, il 25 marzo a Kyoto, il 23 marzo a Fukuoka, e il 25 marzo a Osaka.

La mappa indica la stagione di osservazione dei fiori di ciliegio del Giappone per il 2018. I primi fiori compaiono ad Okinawa (Giappone meridionale) per poi spostarsi verso nord fino all'Hokkaido all'inizio di maggio. Pertanto, i festival dei fiori di ciliegio si terranno in diversi punti tra il 27 gennaio 2018 e il 12 febbraio 2018.

Le date della prima fioritura e della piena fioritura sono soggette a variazioni a causa delle temperature, del vento e della pioggia. Ti consigliamo vivamente di controllare spesso le previsioni del tempo.

Foto

Tutte le date della fioritura

Okinawa Fine gennaio Seconda settimana di febbraio

Kagoshima 27 marzo - 4 aprile 2018

Nagasaki 28 marzo - 4 aprile 2018

Fukouka 31 marzo - 8 aprile 2018

Matsuyama 01 aprile - 9 aprile 2018

Hiroshima 01 aprile - 9 aprile 2018

Kyoto 31 marzo -8 aprile 2018

Osaka 31 marzo -8 aprile 2018

Shizuoka 30 marzo - 8 aprile 2018

Nagoya 29 marzo - 6 aprile 2018

Yokohama 30 marzo - 7 aprile 2018

Kanazawa 06 aprile - 14 aprile 2018

Tokyo 29 marzo - 6 aprile 2018

Nara 01 aprile - 9 aprile 2018

Matsumoto 10 aprile - 18 aprile 2018

Niigata 11 aprile - 20 aprile 2018

Nagano 14 aprile - 21 aprile 2018

I parchi più belli del Giappone

Showa Kinen Park

In questo parco ci sono più di millecinquecento alberi di ciliegio e numerosi altri fiori, tra cui i tulipani, che sbocciano a metà aprile

Shinjuku Gyoen National Garden

Questo parco si trova nel cuore di Tokyo, qui è possibile ammirare la fioritura anche dopo maggio

Nakameguro

Lungo il fiume Meguro, i ciliegi creano un gioco di luci straordinario, qui a fine fioritura i petali caduti nell’acqua dipingono il fiume di rosa, uno spettacolo davvero indimenticabile

Yanaka Reien Cemetery

Un luogo tranquillo dove passeggiare sotto gli alberi in fiori, senza dimenticare di visitare la tomba del 15° shogun Tokugawa.

Questo è uno dei luoghi più gettonati per ammirare l’hanami. Il canale che circonda il palazzo imperiale, qui si può godere della fioritura sia a terra sia noleggiando una barca.

Sumida Park

Il parco più amato dai giapponesi, qui durante l’hanami si riuniscono migliaia di turisti.

E ancora da non perdere c’è il Sakura Festival di Nihombashi dedicato all’arte, alla musica e alla tradizionale cultura culinaria giapponese che va dal 16 marzo al 15 aprile.

Ancora sull'hanami potrebbero interessarvi:

Hanami anche in Italia

L’hanami è così affascinante che da tempo è sbarcato anche in Italia. Questa ricorrenza viene festeggiata ogni anno da tantissimi persone al laghetto dell'Eur di Roma, dove si possono ammirare i 1000 sakura donati dal primo ministro Nobusuke Kishi durante la sua visita ufficiale in Italia avvenuta nel 1959, che formano la Passeggiata del Giappone.

Dominella Trunfio

Foto: Danilo Dungo